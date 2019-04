Am Dienstag flatterte Post in die Briefkästen der Bewohner des Ranks und des Brunnrains in Murgenthal. Unter dem Titel «Bitte helfen Sie mit» wird über die prekäre Situation des Abwasserpumpwerks Rank informiert. Seit längerer Zeit verursachen Feuchttücher mehrmals wöchentlich für Verstopfungen in den beiden Pumpen des Pumpwerks. So musste am 28. März eine der Pumpen sogar ersetzt werden. Bereits am 1. April war die neue Pumpe zum ersten Mal verstopft.

«Im Pumpwerk Rank sammelt sich das Abwasser von gut 50 Haushaltungen», erklärt Brunnenmeister Fritz Lüthi die Situation. Dazu kommt das Regenwasser diverser Abwasserschächte. Im Pumpwerk angekommen, fliesst das Wasser zuerst in ein Pumpbecken. Ist der Wasserstand dort hoch genug, schalten sich die Pumpen automatisch ein und fördern das Abwasser nach oben. Das hochgepumpte Abwasser fliesst dann weiter ins nächste Pumpwerk in der Moosmatt, bis es schlussendlich in der Abwasserreinigungsanlage angekommen ist. «Die Feuchttücher sammeln sich in dem Pumpbecken. Sobald es etwas Wasser gibt, schwimmen die Tücher wie ein Teppich obenauf und werden zuerst angesaugt», so der Brunnenmeister. Werden mehrere Tücher auf einmal angesaugt, blockieren die Flügelräder der Pumpen. Dadurch überhitzen die Pumpen und stellen ab. Fritz Lüthi muss dann die verstopften Pumpen demontieren und die Feuchttücher von Hand aus der Pumpe ziehen, um sie zu entstopfen. Die restlichen Feuchttücher im Pumpbecken muss Lüthi mit der Schaufel nach draussen befördern. «Feuchttücher sind zwar der grosse Teil der Fremdkörper. Oft hat es aber auch Windeln und Kondome, die ebenfalls nicht in die Toilette gehören.» Erst einmal aus dem Pumpbecken entfernt, gehen die Fremdkörper in den Kehricht, wo sie auch ursprünglich hingehören.