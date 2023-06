Funkenflug Diese fünf Aargauer Schulen sind jetzt preisgekrönt Eine Fachjury hat fünf Schulen im Kanton Aargau mit der Auszeichnung Funkenflug gewürdigt. Eröffnet wurde die Preisfeier von Regierungsrat und Bildungsdirektor Alex Hürzeler.

«Kultur macht Schule» verkündete am Freitag die Gewinnerprojekte des diesjährigen Funkenflugs. Ausgezeichnet wurden fünf Kulturprojekte von Aargauer Schulen, an denen sich Schülerinnen und Schüler aktiv beteiligt haben. Ausserdem würdigte die Fachjury zwei erwähnenswerte Praxisbeispiele. Dies schreibt das Departement Bildung, Kultur und Sport (BKS) in seiner Mitteilung.

Eröffnet wurde die Preisverleihung von Regierungsrat und BKS-Vorsteher Alex Hürzeler, der mit anerkennenden Worten die Gewinnerinnen und Gewinner würdigte und auf die Vielfalt kultureller Projekte an Schulen verwies. Mitglieder der Fachjury beleuchteten schliesslich die besonderen Leistungen der Projektbeteiligten, die vielschichtigen Herangehensweisen und die gelungene Einbeziehung von Kulturschaffenden und Kulturinstitutionen.

Regierungsrat und BKS-Vorsteher Alex Hürzeler Bild: Mathias Förster

Rund 300 Personen nahmen an der Preisverleihung teil, darunter Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen sowie an den Gewinnerprojekten beteiligte Kulturschaffende und Kulturinstitutionen, aber auch Kulturverantwortliche von Aargauer Schulen sowie Gäste aus Politik und Kultur. Musikalisch abgerundet wurde der Anlass im Saal des Badener Kurtheaters durch Singer-Songwriter Nick Mellow.

Fünf Gewinnerprojekte und zwei erwähnenswerte Praxisbeispiele

Die Gewinnerprojekte hätten die vierköpfige Fachjury durch originelle Ideen und eine hervorragende Umsetzung überzeugt, in denen sich das kreative Potenzial der Schülerinnen und Schüler zeige. Das sind die fünf Gewinnerprojekte im Detail:

Die Schülerinnen und Schüler der Primarschule Densbüren und der kooperativen Klasse der Stiftung Schürmatt erarbeiteten im Projekt «Strihzgi – Alte Sagen und neue Geschichten» Beiträge, die auf einem audiovisuellen Rundgang durch Wald und Gemeinde Densbüren noch bis zum 15. Oktober 2023 gezeigt werden.

Im Kulturprojekt «Woher kommen unsere Dinge?» setzten sich die Schülerinnen und Schüler der Schule Burghalde Baden auf vielschichtige Weise mit der Herkunft von Dingen auseinander und reflektieren ihre Beziehungen in einer globalisierten Welt.

Während eines Jahrs entwickelten und realisierten die Schülerinnen und Schüler der Neuen Kantonsschule Aarau das «Filmprojekt STOFF». Die Schülerinnen und Schüler meisterten selbstständig Aufgaben, die bei der Produktion eines Films anfallen.

Im Rahmen des Projekts Kriminalroman «Tatort BSL» kreierten zehn Klassen der Berufsschule Lenzburg gemeinsam einen Schulhauskrimi. Jede Klasse erarbeitete ihr eigenes Kapitel, das auf den Kapiteln der vorhergehenden Klassen aufbaute.

Schülerinnen und Schüler der Schule Muhen realisierten gemeinsam das Musical «Let The Games Begin», das zu grossen Teilen auf Englisch aufgeführt wurde, und erhielten Einblicke in die organisatorischen Abläufe, die für eine Aufführung notwendig sind.

Darüber hinaus wurden zwei weitere Projekte als erwähnenswerte Praxisbeispiele honoriert:

Das «Aussenzimmer», ein Kooperationsprojekt zwischen der Primarschule Stapfer in Brugg und dem Zimmermannhaus , stellte die Wahrnehmung der Schülerinnen und Schüler des Kunstraums als inspirierenden Ort in den Fokus und zielte auf eine dauerhafte Kooperation.

Mit «Alone with me» schufen die Schülerinnen und Schüler der Kreisschulen Chestenberg und Schenkenbergertal eine Theaterproduktion, die das Thema Mobbing in den Fokus rückte.

Die Auszeichnung Funkenflug würdigte das grosse Engagement aller Beteiligten auch mit einem Preisgeld in Höhe von 5’000 Franken, welches den Schulen ermögliche, Folgeprojekte durchzuführen und das kulturelle Engagement weiter zu entwickeln. (luk)