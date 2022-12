Preisexplosion Aargauer Schuldenberaterin warnt: «Viele Working Poor drohen unverschuldet in die Schuldenfalle zu rutschen» Die steigenden Preise sind für Haushalte mit kleinem Budget ein Problem. Die Winterhilfe Aargau rechnet mit mehr Anfragen. Barbara Zobrist von der Schuldenberatung Aargau-Solothurn empfiehlt, sich rechtzeitig Hilfe zu holen.

Exklusiv für Abonnenten

Eine Budget-Beratung kann helfen, Fixkosten zu senken. Keystone

Wegen des Kriegs in der Ukraine sind Strom und Gas massiv teurer geworden. Das ist insbesondere für Haushalte mit kleinem Budget ein Problem. Die Schuldenberatung Aargau-Solothurn rechnet damit, dass in den kommenden Monaten mehr Leute in die Schuldenfalle geraten werden.

Wichtig sei, sich möglichst früh Hilfe zu holen, sagt Barbara Zobrist, Leiterin der Budget- und Schuldenberatung Aargau-Solothurn. «Eine Budget-Beratung kann helfen, damit jemand gar nicht erst in die Schuldenspirale gerät.» In einer solchen Beratung wird angeschaut, welche Möglichkeiten es gibt, um die Fixkosten zu reduzieren. Geprüft wird auch, ob jemand noch Ansprüche – wie beispielsweise auf Prämienverbilligungen – machen kann. Oft seien es relativ simple Massnahmen, die viel bewirken können, sagt Barbara Zobrist.

Leichtfertiger Umgang mit Geld ist oft nicht Ursache für die Verschuldung

Gleichzeitig stellt sie klar: Nicht immer werde es eine Budget-Beratung richten können. «Viele unserer Klientinnen und Klienten gehen jetzt schon kompetent mit dem Geld um, das ihnen zur Verfügung steht», sagt sie. «Diese Menschen werden von den massiven Preissteigerungen in den kommenden Monaten ‹gelupft›, wenn sie nicht entlastet werden.» Auch viele Working Poor, die jetzt gerade so durch kommen, drohten unverschuldet in die Schuldenfalle zu rutschen, warnt Barbara Zobrist.

Barbara Zobrist Leiterin der Schuldenberatung Aargau-Solothurn. Britta Gut

Es gehe vergessen, dass oft nicht ein leichtfertiger Umgang mit dem zur Verfügung stehenden Geld dazu führt, dass Menschen sich verschulden. «Oft steht eine Scheidung, Familienzuwachs, eine Krankheit oder eine gescheiterte Selbstständigkeit am Anfang der Verschuldung», sagt Barbara Zobrist. «Jetzt kommt die Teuerung noch obendrauf.»

Die Schuldenberatung ist im Moment daran, auszuloten, welche Möglichkeiten sie hat, um die Leute mit ihren Angeboten zu erreichen. So möchte sie zumindest in einigen Fällen ein Abrutschen in die Schuldenspirale verhindern.

Nach Corona schon die nächste Krise

Auch die Winterhilfe Aargau rechnet wegen der steigenden Strom- und Gaskosten mit mehr Gesuchen von Leuten, die zum Beispiel ihre Nebenkostenrechnung nicht mehr bezahlen können. «Wir hatten deswegen bereits vereinzelt Gesuche und bis Ende Jahr werden sicher noch einige mehr dazukommen», sagt Geschäftsstellenleiterin Rosmarie Schneider. Wer ein Gesuch bei der Winterhilfe einreicht, muss seine finanziellen Verhältnisse offenlegen. «Wir prüfen dann die Bedürftigkeit. Wenn das Gesuch gutgeheissen wird, begleichen wir die Rechnung direkt.»

Schon während der Pandemie haben sich mehr Hilfesuchende an die Winterhilfe gewandt. «Damals waren oft Lohneinbussen wegen Kurzarbeit oder der Verlust der Arbeitsstelle verantwortlich für die Notlage», sagt Rosmarie Schneider.

«Jetzt haben die Leute zwar gleich viel Geld zur Verfügung, aber die Kosten laufen an allen Fronten aus dem Ruder.»

In Bezug auf die Nebenkosten appelliert Rosmarie Schneider auch an die Vermieterinnen und Vermieter. «Es wäre für Menschen mit knappen Haushaltsbudgets einfacher, wenn die monatlichen Raten leicht höher wären, und sie nicht auf einen Schlag mehrere hundert Franken nachzahlen müssten.»

Lebensmittelhilfe spürt noch keine höhere Nachfrage

Die Freiwilligenorganisation «Cartons du Coeur», die gratis Lebensmittel an Bedürftige ausliefert, hat im Moment noch nicht mehr Anfragen. Ein Preisvergleich habe gezeigt, dass die Teuerung bei den Lebensmitteln noch nicht gross ins Gewicht falle, sagt Vorstandspräsidentin Anja Wüthrich. «Ich rechne aber damit, dass die Nachfrage bis Ende Jahr sicher zunehmen wird.»

Allerdings merkt die Lebensmittelhilfe bereits, dass die Spenden rückläufig sind. «Das hat wohl zumindest teilweise damit zu tun, dass den Leuten weniger Geld zur Verfügung steht oder sie an anderen Orten – zum Beispiel für Soforthilfe in der Ukraine – gespendet haben», sagt Anja Wüthrich.

Teuerung auch Thema im Grossen Rat

Die Teuerung und die steigenden Energiepreise waren letzte Woche auch Thema im Grossen Rat. In einer gemeinsamen eingereichten Motion verlangten SP, Grüne und FDP Massnahmen, um den Auswirkungen der steigenden Preise auf die Bevölkerung entgegenzuwirken. Die Motionärinnen und Motionäre verlangten Dringlichkeit, damit der Grosse Rat bereits im November über Massnahmen hätte debattieren können. Die dafür erforderliche Zweidrittelmehrheit kam aber nicht zu Stande.

Nur 53 Grossratsmitglieder stimmten für Dringlichkeit. SVP, GLP, die Mitte und Teile der FDP und EVP lehnten diese ab.