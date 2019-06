Alle Mängel und Defizite hat das Preisgericht in einer Stichwortliste zusammengefasst. Die Liste ist lang. Sie umfasse 500 Punkte, sagt Sergio Baumann, Leiter Betrieb und Mitglied der KSA-Geschäftsleitung. Das Kantonsspital will die Liste nicht veröffentlichen. Es handle sich um ein «nicht offizielles Arbeitspapier», das dem Totalunternehmen als Arbeitsgrundlage diene, um das definitive Bauprojekt auszuarbeiten.

Im Bericht werden einige Mängel angesprochen. So ist der Platz, der für die Aufbereitung der Spitalbetten zur Verfügung steht, zu klein.Kritisch werden auch die langen Erschliessungskorridore ohne Tageslicht beurteilt. Diese würden die Orientierung erschweren.

prev next

Bauherr und Totalunternehmer müssen sich also einig werden. Vor allem über den Preis wird diskutiert. Der Verwaltungsrat habe klare Vorstellungen, sagt Baumann. Der Vertrag werde dann unterschrieben, wenn er den Preis dorthin bringe, wo ihn der Verwaltungsrat haben wolle. Baumann ist zuversichtlich, dass das gelingt. Was, wenn nicht? Zurück zu einem der beiden unterlegenen Projekte könne man nicht. Das heisst: «Im allerschlimmsten Fall müssten wir neu ausschreiben», sagt Baumann. «Das überstehen wir aber nicht.» Die jetzige Infrastruktur müsse dringend erneuert werden.

Baugesuch noch dieses Jahr?

Das Bauareal sei Ende September geräumt. Die Idee sei, dass das Gelände danach möglichst schnell dem Totalunternehmer übergeben werde, damit dieser anfangen kann. Baumann sagt, wenn alles optimal laufe, liege der definitive Preis Anfang Oktober auf dem Tisch. Danach würde das Baugesuch eingereicht.

Aber zurück zu den Kosten: Im Vergleichspreis, also den 619 Millionen Franken, ist die Medizinaltechnik noch nicht eingerechnet. Das KSA rechnet dafür mit zusätzlichen 100 Millionen Franken. Die Kosten müssen also noch runter, will man sich dem ursprünglichen Kostendach von 600 Millionen Franken für Neubau und Medizinaltechnik annähern. Wie soll das gehen? Baumann erklärt, der Vergleichspreis umfasse alle Optionen. «Es geht nun darum, zu überlegen, welche weggelassen werden können.»