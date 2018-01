Thomas Lüscher arbeitet und wohnt mit seiner Familie in einer ehemals evangelisch-methodistischen Kirche. Jürg Jablonski und Cornelia Heukrodt-Matthies betreiben in Bremgarten in einer Kapelle ihre Zahnarztpraxis. In Menziken hat in der Chrischona-Kapelle das Tabak- und Zigarrenmuseum aargauSüd sein Zuhause gefunden. In anderen Bethäusern wurde eine Kindertagesstätte eingerichtet (Reinach), eine Videothek eröffnet (ebenfalls Reinach), eine WG für Jungschärler gegründet (Rupperswil). Wiederum andere Kapellen wurden abgebrochen und dienen so dem Fortbestand einer Gemeinschaft indirekt: Sie machten Platz für Mehrfamilienhäuser, die jetzt durch Mietzinse Geld in die Kirchenkasse fliessen lassen.

Eine einzigartige Datenbank der Universität Bern zeigt: In den letzten Jahren wurden in der ganzen Schweiz über 200 Kirchen umgenutzt oder abgerissen. Im Aargau dürften es gegen die 20 sein – die genaue Zahl herauszufinden, ist bei der Vielzahl der vertretenen kirchlichen Gemeinschaften nicht möglich. Klar ist: Weil die meisten Kirchen tendenziell weniger Mitglieder haben, brauchen sie weniger Versammlungsorte. Doch die Strategien, wie man mit nicht mehr benötigten Kirchenbauten umgeht, unterscheiden sich von Gemeinde zu Gemeinde.