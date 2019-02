Eltern dürfen ihrem Kind nicht erlauben, die Schule zeitweise nicht zu besuchen, nur weil dem Kind der Schulstoff nicht behagt. Dieser Entscheid des Bezirksgerichts Bremgarten sorgt bei Lehrpersonen, Schulleitungen und Schulpflegen für Erleichterung.

«Alles andere wäre eine Katastrophe für die Schule gewesen», erklärt Elisabeth Abbassi, Präsidentin des Aargauer Lehrerinnen- und Lehrerverbands (alv). Wären die Eltern, die ihrem Sohn erlaubten, nicht an der Projektwoche zum Thema «Herausforderungen» teilzunehmen, freigesprochen worden, dann wäre der Willkür Tür und Tor offen gestanden, sagt Abbassi. «Wenn Eltern künftig selber entscheiden könnten, was ihre Kinder lernen sollen und was nicht, würde dies das Unterrichten noch schwieriger machen.»

Abbassi nennt ein Beispiel: Eltern könnten aus religiösen Gründen ihre Kinder nicht mehr in die Biologie schicken, weil da die Evolutionstheorie erklärt wird. Oder Väter schicken ihre Buben nicht in den Hauswirtschaftsunterricht, weil das nichts für Männer sei. So würden unliebsame Themen einfach wegfallen.

«Ein guter Entscheid»

«Die Schule hat von der Gesellschaft den Auftrag, die Schüler wertneutral zu unterrichten», sagt Abbassi. «Schülerinnen und Schüler dürfen und sollen auch eine andere Meinung haben dürfen.» Aber eine Diskussion könne ja erst entstehen, wenn man sich überhaupt erst der Diskussion stelle – und sich nicht von vornherein entziehe.

Im konkreten Fall unterstützt Abbassi auch die Haltung der Schulpflege, die den Schüler nicht von der Projektwoche dispensierte, obschon dieser nicht teilnehmen wollte, da er keinen Kontakt mit jungen Asylbewerbern wünschte. Und genau das war vorgesehen.

Das Argument, im Lehrplan stehe aber nichts davon, dass man lernen müsse, sich mit Asylbewerbern abzugeben, will Elisabeth Abbassi nicht gelten lassen: «Der Grosse Rat hat beschlossen, dass politische Bildung obligatorisch zum neuen Lehrplan gehört. Und sich mit der Asylthematik auseinanderzusetzen, gehört eindeutig zur politischen Bildung.» Dass das Bezirksgericht Bremgarten den Strafbefehl bestätig hat, findet Abbassi «einen guten Entscheid, der in die richtige Richtung geht».

Fingerzeig an die Schulpflegen