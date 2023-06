Prämierung In Vino Veritas: Das sind die Aargauer Staatsweine 2023 84 Weine wurden für die Erkürung des diesjährigen Staatsweins eingereicht, vier bekamen die begehrte Auszeichnung.

Die Göttis mit den Siegerweinen: Grossratspräsident Lukas Pfisterer, Nationalrat Alois Huber, Regierungsrat Markus Dieth und Roland Michel, Präsident Verband Aargauer Wein (von links) Bild: Mathias Förster

Die hochkarätig zusammengesetzte Staatswein-Jury mit allen voran Landstatthalter und Landwirtschaftsdirektor Markus Dieth sowie dem diesjährigen Grossratspräsidenten Lukas Pfisterer hat augenscheinlich einen sehr guten Draht zu Petrus. Traditionsgemäss konnte sie im Landwirtschaftlichen Zentrum Liebegg am Freitagnachmittag die diesjährigen Staatsweine bei bestem Wetter erküren.

Dieth: «Begeistert von ausgezeichneter Qualität»

Bei der Begrüssung zeigte sich der Jury-Vorsitzende Markus Dieth «begeistert von der ausgezeichneten Qualität der eingereichten Weine und vom grossartigen Einsatz der Aargauer Winzerinnen und Winzer», sagte er.

16 Weine hatten es in einer Vorselektion durch eine Fachjury aus 84 eingereichten Weinen in den Final geschafft. Die sehr hohe Zahl teilnehmender Winzerinnen und Winzer belegt, wie enorm begehrt die Auszeichnung «Staatswein» ist. Die bereits zum 18. Mal durchgeführte Kürung hat zweifellos einen gewichtigen Anteil daran, dass Aargauer Weine – die früher wahrlich nicht hoch im Kurs standen – heute qualitativ derart gut sind.

Ins Leben gerufen wurde der Anlass einst vom leider früh verstorbenen Amtsvorgänger von Markus Dieth, Roland Brogli, und der heutigen Generalsekretärin des Finanzdepartements, Patricia Kettner. Die Idee machte Schule. Inzwischen kennen auch der Thurgau und Basel-Landschaft einen solchen Anlass.

Im Final standen sich in vier Kategorien je vier Weine gegenüber. Nach einer fachlichen Einführung durch den Fachspezialisten «Weinbau» des Landwirtschaftlichen Zentrums Liebegg, Yannick Wagner, galt es, in einer knapp zweistündigen Degustation die vier Sieger zu küren.

Dass der Final immer wieder sehr knapp ausgeht, bestätigt, wie hochwertig die Aargauer Weine heute sind. So erhielt beispielsweise in der Kategorie Riesling-Sylvaner der Siegerwein von der Jury diesmal einen Punktedurchschnitt von 18,25, gefolgt von zwei weiteren Finalisten mit je 18,0 Punkten.

Das sind die vier Siegerweine

Die vier Aargauer Staatsweine 2023 kommen aus Auenstein, Würenlingen und zweimal aus Wettingen. Bild: Mathias Förster

Die Bekanntgabe der Siegerweine folgte in festlichem Rahmen an einem Galaabend auf Schloss Liebegg. Dazu geladen waren neben den Produzentinnen und Produzenten der Finalweine und der Jury auch Gäste aus Politik und Verwaltung. Das sind die vier Siegerweine:

Kategorie Riesling-Sylvaner : Weinbau Wehrli AG, Auenstein Riesling-Sylvaner.

: Weinbau Wehrli AG, Auenstein Riesling-Sylvaner. Kategorie Weisse Spezialitäten : Weingut zum Sternen, Höll Kerner Würenlingen.

: Weingut zum Sternen, Höll Kerner Würenlingen. Kategorie Pinot Noir : Steimer Weinbau Wettingen, Herrenberg Exklusiv.

: Steimer Weinbau Wettingen, Herrenberg Exklusiv. Kategorie Rote Spezialitäten: WeinStern Wettinge, Leukothea Pinot Noir Barrique.

Zur 15-köpfigen Jury gehören nebst Markus Dieth und Lukas Pfisterer unter anderen die Aargauer Staatsschreiberin Joana Filippi, Roland Michel (Präsident Branchenverband Aargauer Wein), Hansruedi Häfliger (Direktor Landwirtschaftliches Zentrum Liebegg und damit Gastgeber des Finalanlasses), Kathrin Scholl (Präsidentin Aargau Tourismus), Bruno Lustenberger (Präsident GastroAargau).

Jury-«Wildcard» ging diesmal an Alois Huber

Jedes Jahr nimmt eine andere Persönlichkeit des öffentlichen Lebens als Ehrengast Einsitz in der Jury. Vergeben wird die sogenannte Wildcard dafür von Markus Dieth. Diesmal ging sie an Nationalrat Alois Huber als OK-Präsident der Ausstellung Aargauer Landwirtschaft ALA, die vom 30. August bis 3. September in Lenzburg über die Bühne geht.