Normalerweise ziehen die Krankenversicherer die Prämienverbilligung ab, bevor sie die Rechnung verschicken. Die Sozialversicherung Aargau (SVA) war dieses Jahr allerdings in Verzug und hat die Daten den Krankenkassen teilweise nicht rechtzeitig geliefert. Der Grund: Die SVA musste wegen des neuen Gesetzes zur Prämienverbilligung mitten im Jahr ein neues System einführen. Mehrere tausend Aargauer mussten sich deshalb gedulden. Einigen flatterte im Januar die volle Rechnung ins Haus, weil ihr Antrag noch nicht behandelt worden war. Damals versprach SVA-Sprecher Erich Wiederkehr, dass alle, die einen vollständigen Antrag auf Prämienverbilligung gestellt haben, bis Ende Februar einen Entscheid erhalten. Das sei gelungen, versicherten die SVA-Verantwortlichen gestern an der Jahresmedienkonferenz.

Im Jahr 2016 haben weniger Aargauer Prämienverbilligungen bezogen. Insgesamt waren es 168 180 Personen – das ist etwa jeder vierte. Im Jahr 2015 waren es noch 171 486 Personen. Auch die Ausgaben sanken um 3,1 Prozent auf 284,6 Millionen Franken.

Briefe werden demnächst verschickt

«Die Umstellung auf das neue System bei den Prämienverbilligungen war eine Herausforderung», sagte Direktorin Nancy Wayland Bigler. Anträge auf Prämienvergünstigung können neu nur noch über ein Online-Formular gestellt werden. Die Anmeldefrist vom 31. Mai entfällt – die Unterlagen können jetzt jederzeit eingereicht werden. Unterdessen sei dieses System gut angelaufen und bringe eine Entlastung für Antragsstellende.

In den kommenden Wochen verschickt die SVA die Briefe mit den Zugangscodes an alle Aargauer, die Anspruch auf eine Verbilligung haben. «Bei einem einfachen Fall braucht es dann noch fünf Klicks, bis der Antrag gestellt ist», sagt Wayland Bigler. Viele Leute würden anrufen und fragen, ob sie etwas vergessen hätten. «Sie sind erstaunt, dass es so einfach ist», sagt Wayland Bigler.

Der Aargau ist der erste Kanton, der die Antragsstellung bei den Prämienvergünstigungen automatisiert und ins Internet verlagert hat. Wer keinen Internetzugang habe, könne sich telefonisch oder bei der Zweigstelle in der Gemeinde melden. Das gilt auch für all jene, die bis Ende Juni keine Post von der SVA bekommen haben und das Gefühl haben, sie hätten Anspruch auf eine Verbilligung.

Erstmals über 60 000 AHV-Rentner

Insgesamt richtete die SVA im Jahr 2016 Leistungen von 2,4 Milliarden Franken aus. Die Verwaltungsrechnung schloss mit einem Plus von 3,9 Millionen Franken. Trotz solidem Ergebnis sei es ein turbulentes Jahr gewesen, sagte Wayland Bigler. Ausser bei den Prämienverbilligungen sind die Leistungen der SVA überall gestiegen. 2016 haben zum ersten Mal mehr als 60 000 Aargauer eine AHV-Rente der SVA bezogen. Das Volumen der Rentenleistungen stieg um drei Prozent auf 1,38 Milliarden Franken.

Auch die IV-Rentenzahlungen sind 2016 leicht gestiegen, von 227 auf 230 Millionen Franken. «Die Bevölkerungszunahme und das Bewusstsein der Arbeitgeber führen zu mehr Anmeldungen», sagt Wayland Bigler. Trotzdem wünscht sie sich, dass Arbeitgeber die IV früher kontaktieren: «Je früher wir intervenieren, desto mehr können wir bewirken.» Die IV soll keine Rentenversicherung sein, deshalb lege die SVA besonders Wert auf die Eingliederung der Leistungsbezüger. Letztes Jahr konnten 1928 Personen in den Arbeitsmarkt eingegliedert werden. Der Anteil erfolgreicher Eingliederungen ist von 74 auf 77 Prozent gestiegen.

Prozentual die grösste Zunahme gab es im Aargau bei den Mutterschaftsmeldungen.

17 Prozent mehr Frauen haben ein Kind geboren und insgesamt 21,7 Millionen Franken Mutterschaftsentschädigung erhalten.