SVP und FDP forderten am Dienstag im Grossen Rat, den Pauschalabzug für Versicherungsprämien und Sparkapitalzinsen für Verheiratete von 4000 auf 8000 Franken, und für die übrigen Steuerpflichtigen von 2000 auf 4000 Franken zu verdoppeln. Zudem sollte man künftig diesen Abzug in regelmässigen Abständen an allfällige Prämienerhöhungen weiter anpassen können.

Nicole Müller-Boder (SVP) vertrat die Forderung im Parlament. Sie argumentierte, seit 2001, also seit bereits 18 Jahren, seien die Abzüge für Einlagen, Prämien und Beiträge für die Lebens-, die Kranken- und die Unfallversicherung sowie für die Zinsen von Sparkapital nie nach oben angepasst worden.

2001 betrug die Durchschnittsprämie der obligatorischen Krankenversicherung 2281 Franken. 2017 belief sie sich bereits auf 5364 Franken, «was einem Anstieg von 135 Prozent entspricht», so Müller-Boder. Die heutigen Pauschal-abzüge bei den Steuern seien nicht mehr angemessen. Eine Anpassung an die aktuellen Verhältnisse sei dringend.

Bürger verlieren Kaufkraft

Dem von der Regierung geltend gemachten Einnahmenverlust von 88 Millionen Franken beim Kanton und von 81 Millionen bei den Gemeinden hielt sie entgegen, heute verlören die Bürger wegen der hohen Prämien laufend Kaufkraft. Gewiss löse man mit dem Vorstoss das eigentliche Problem nicht, räumte Müller-Boder ein. Man beseitige aber ein Ungleichgewicht im Steuergesetz. Obwohl Mitteparteien signalisierten, ein weniger verbindliches Postulat anstelle der vorliegenden SVP-FDP-Motion zu unterstützen, blieben letztere bei der verbindlichen Motion. Man würde sonst zu viel Zeit verlieren, begründete dies Silvan Hilfiker (FDP).