Es ist nicht das erste Mal, dass die SP Aargau für höherer Prämienverbilligungen aktiv wird. Mit der Initiative «Bezahlbare Krankenkassenprämien für alle» hatten die Sozialdemokraten 2017 erstens gefordert, dass der Kantonsbeitrag an die Verbilligungen mindestens 80 Prozent des Bundesbeitrags betragen muss. Zweitens sollte jeder Haushalt, bei dem die Prämienbelastung zehn Prozent des massgebenden Einkommens übersteigt, anspruchsberechtigt ist. Drittens verlangte die SP. dass Versicherte mit tieferen Einkommen stärker entlastet werden als solche mit höheren Einkommen.

Die Initiative war indes chancenlos, sie scheiterte am 21. Mai 2017 an der Urne, fast 78 Prozent der Aargauer Stimmenden erteilten ihr eine Abfuhr. Die Gegner der Initiative hatten mit den hohen Kosten argumentiert, sie vermuteten Mehrausgaben von 30 bis 50 Millionen Franken. Auch die Regierung hatte die Initiative abgelehnt. Für die SP war dieser Rückschlag kein Hindernis, weiter die gleichen oder ähnliche Forderungen zu stellen. Gestern hat die Partei, im Nachgang zum Bundesgerichtsentscheid, eine Online-Petition lanciert. Tausenden Familien mit mittleren Einkommen im Aargau sei in den vergangenen Jahren zu Unrecht der Anspruch auf Prämienverbilligung verwehrt geblieben, schreibt die SP. Sie fordert die Kantonsregierung auf, diesen Missstand umgehend zu überprüfen und Anpassungen zu treffen. Bis gestern Montagabend um 18 Uhr hatten 254 Personen dem Anliegen online ihre Unterstützung zugesichert.