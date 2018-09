Das Bundesamt für Verkehr, die kantonalen Direktoren des öffentlichen Verkehrs und die Post haben sich in der Postautoaffäre geeinigt: Die Post zahlt insgesamt 188,1 Millionen Franken an Bund, Kantone und Gemeinden zurück.Dies erläutern derzeit Vertreter von Bund, Post und Kantonen an einer Medienorientierung in Zürich.

Laut dieser Orientierung fliessen knapp 89 Millionen Franken an den Bund zurück, und 99 Millionen an die Kantone. Am meisten Rückzahlung gibt es für den Tourismuskanton Graubünden, nämlich knapp 21 Millionen Franken. Am zweitmeisten gibt es für den Pendlerkanton Aargau, nämlich knapp 15 Millionen Franken. Für den Nachbarkanton Zürich gibt es 14,6 Millionen Franken zurück.

Aargau bereitet Zahlungen an Gemeinden vor

In einer ersten Reaktion teilt der Kanton Aargau mit, er bereite nun die Rückzahlung der Gemeindeanteile vor. Von den Rückerstattungen bekommt der Kanton rund 9,4 Millionen Franken, die Gemeinden rund 5,5 Millionen Franken. Bis Ende Jahr werden demnach die Rückzahlungsmodalitäten mit der PostAuto Schweiz AG geklärt.

Die PostAuto Schweiz AG wird dem Kanton Aargau und den Gemeinden für die Periode 2007 bis 2018 14,9 Millionen Franken Abgeltungen zurückzahlen. Dieser Betrag wurde laut Mitteilung des Aargauer Departements Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) von drei Instanzen (Ernst & Young, PWC, Arbeitsgruppe Bund und Kantone) überprüft. Die Abgeltungen wurden beim Regionalverkehr (wo Bund und Kanton Besteller sind) und beim Ortsverkehr (wo der Kanton Besteller ist) zu viel bezahlt.

Die Gemeinden bestellen teilweise direkt, teilweise leisten sie gemäss einem Verteilschlüssel Beiträge für PostAuto-Linien. Beim Totalbetrag von 14,9 Millionen Franken sind die Bundesanteile bereits abgezogen. In diesem Totalbetrag sind 0,3 Millionen Franken enthalten, die aufgrund von Direktbestellungen der Gemeinden bei der PostAuto Schweiz AG entstanden sind. Aus rechtlichen Gründen werde auch die Rückerstattung dieser Gelder an die Gemeinden über den Kanton Aargau stattfinden, so das BVU.

Teilweise pauschale Rückerstattung

Für die Jahre 2007 bis 2015 wurden von der PostAuto Schweiz AG zusammen mit dem BAV und Vertretern der KöV die exakten Umbuchungsbeträge pro Jahr und Linie eruiert. Für die Jahre 2016 bis 2018 war eine exakte Herleitung pro Linie aufgrund der neuen Buchungsmethodik nicht mehr möglich. Daher wurde für diese Jahre eine pauschale Rückerstattung vereinbart.

Bis 2017 haben sich die Gemeinden mit 40 Prozent an den Abgeltungen beteiligt, seit 2018 bezahlt der Kanton die gesamten Abgeltungen. Von den Rückerstattungen bekommt der Kanton rund 9,4 Millionen Franken, die Gemeinden rund 5,5 Millionen Franken. Der Kanton Aargau wird nun die nächsten Schritte angehen betreffend Rückerstattung der Gemeindeanteile.

So geht es weiter

Das Bundesamt für Verkehr, die kantonalen Direktoren des öffentlichen Verkehrs sowie die PostAuto AG haben eine Rahmenvereinbarung über die Rückerstattung abgeschlossen. Im Anschluss daran wird die PostAuto Schweiz AG bis voraussichtlich am 14. Dezember 2018 mit sämtlichen Kantonen Einzelvereinbarungen abschliessen. Anschliessend ist es an den Kantonen, allfällige Gelder an die Gemeinden weiterzugeben. Der Kanton Aargau wird die notwendigen Aufarbeitungen vornehmen und bis spätestens Frühjahr 2019 den Gemeinden ihre Anteile der Gelder zurückerstatten.

Neben den im Februar 2018 festgestellten rechtswidrigen Umbuchungen im regionalen Personenverkehr während mehrerer Jahre umfasst diese Summe auch nicht gerechtfertigte Umbuchungen im Auftrags- und Ortsverkehr, zu viel bezogene Abgeltungen in den Jahren 2016 bis 2018 sowie die gesetzlichen Zinszahlunge

Gewinne rechtswidrig umgebucht

Was hat die ganzen Rückzahlungen ausgelöst? In einem Revisionsbericht vom Februar 2018 hatte das Bundesamt für Verkehr festgestellt, dass die PostAuto Schweiz AG zwischen 2007 und 2015 im subventionierten regionalen Personenverkehr Gewinne rechtswidrig in andere Geschäftsbereiche umgebucht hatte. Entsprechend bezog PostAuto von Bund und Kantonen zu hohe Abgeltungen.

Aufgrund des Berichtes hatte sich für die untersuchte Periode ein Rückerstattungsbedarf von 78,3 Millionen Franken ergeben. Offen war damals noch, ob und in welchem Umfang Kantone und Gemeinden zusätzlich im Auftrags- und Ortsverkehr von Umbuchungen betroffen waren.