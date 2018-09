Spitzenvertreter des Bundes, der kantonalen Verkehrsdirektoren und der Postauto Schweiz AG haben am Freitag in Zürich die Vereinbarung vorgestellt, mit der Bund, Kantone und Gemeinden für den Postauto-Skandal entschädigt werden. 205 Millionen Franken zahlt die Postauto AG an zuviel bezogenen Geldern zurück.

Die grösste Rückzahlung an einen Kanton geht in die Schweizer Ferienecke Graubünden, nämlich knapp 21 Millionen Franken. Am zweitmeisten erhält der grossflächige Pendlerkanton Aargau mit seinen zahlreichen Postautolinien zurück, nämlich 14,9 Millionen Franken. Davon bleiben rund 9,4 Millionen Franken beim Kanton, rund 5,5 Millionen Franken gehen an die Gemeinden.