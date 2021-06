Postauto-Erlebnisfahrt Der Aargauer Braukultur auf der Spur – mit an Bord auch Regierungsrat Markus Dieth Die erste der insgesamt sieben geplanten Postauto-Erlebnisfahrten von Aargau Tourismus fand am Sonntag, 20. Juni statt. Mit an Bord waren auch Regierungsrat Dr. Markus Dieth, begleitet von Matthias Müller, Leiter Abteilung Landwirtschaft und Patrick Zingg, Leiter Markt & Kunden der PostAuto AG. Die Fahrt führte von Aarau nach Reinach zum Schloss Rued und wieder zurück

Fassanstich mit Regierungsrat Markus Dieth (links im Bild) und Braumeister Fritz Züger. zvg

Das Wetter hätte nicht besser sein können an diesem Sonntag. Denn bereits um kurz nach 10 Uhr konnte man bei schwülwarmen Temperaturen den ersten Schluck Aargauer Braukultur degustieren. In der Braugarage von Reinach empfing der Braumeister Fritz Züger die Gäste der "Proschtauto"-Fahrt für einen spannenden Einblick in die Welt einer regionalen Mikrobrauerei.

Postautofahrt, 1. Halt bei der Braugarage in Reinach. zvg

Danach berichtete Christoph Nyfeler über sein Projekt der ersten Schweizer Mälzerei, die noch in diesem Jahr in Betrieb gehen wird. Bevor die Fahrt weiter ging nach Schlossrued, kamen die Anwesenden noch in den Genuss des Fassanstichs, welcher Regierungsrat Markus Dieth höchstpersönlich übernahm.

Nach einer kurzweiligen Fahrt erreichten die Gäste die imposante Seminar- und Eventlocation Schloss Rued, wo Regierungsrat Markus Dieth ein kurzes Referat zur Bedeutung der Aargauer Braukultur hielt. Die Führung durch die Location wurde kombiniert mit einem Rundgang durch die dazugehörige Schlossbrauerei und Schlossmühle und abgerundet mit einem feinen Mittagessen im Gasthaus zum Storchen. (has)