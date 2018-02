Der «Mr. Postauto» im Aargau heisst Patrick Zingg. Seit Jahren leitet er die für das Kantonsgebiet zuständige Postauto Nordschweiz mit Sitz in Aarau. Zingg wohnt selber im Aargau und kennt das Postautobusiness aus dem Effeff.

Gerne hätte er persönlich auf die Fragen der AZ geantwortet – doch die gegenwärtig laufende Untersuchung am Hauptsitz in Bern liess dies nicht zu. Die Anfrage wurde via PostAuto-Medienstelle an die Post-Medienstelle weitergeleitet. Die Antworten kamen schliesslich schriftlich von Post-Mediensprecherin Jacqueline Bühlmann.

Es gibt im Aargau 11 Postautounternehmer mit 16 Produktionsstandorten. Sie bedienen insgesamt 63 Linien. Die PostAuto Schweiz AG führt im Aargau fünf eigene sogenannte Regiebetriebe: in Aarau, Endingen, Frick, Möhlin und Walde. Sie bedienen zusammen 15 Linien.

Post-Sprecherin Jacqueline Bühlmann bestätigt: «Vier sehr kleine Postautounternehmer haben sich mit anderen zusammengeschlossen, ein PU ist ausgewandert, dessen Leistungen wurden in die Regie integriert.» Umgekehrt wurde ein Regiebetrieb von einem Postautounternehmer übernommen.

Die Marktaufteilung sieht aktuell so aus: Rund 25 Prozent der Leistungen im Aargau werden durch Post-Regiebetriebe erbracht, 75 Prozent von Privaten. Bühlmann hält fest, das Leistungsvolumen der PU im Aargau habe zuletzt kontinuierlich zugenommen.

50 Millionen Franken für Postautos

Was sowohl die Fuhrhalter wie auch die Post bestätigen: in den meisten Fällen ist die Aufteilung historisch gewachsen. Und wie geht die Post vor, wenn es eine neue Linie zu vergeben gibt? Bühlmann: «Die Zuteilung allfälliger Mehrleistungen (Angebotsausbau) auf die Postautounternehmer und Regiebetriebe erfolgt unter dem Aspekt einer möglichst grossen Produktivität. Das heisst, wir wollen Leerkilometer vermeiden.»

Der Kanton Aargau bezahle der Post jährlich eine Abgeltung von rund 50 Millionen Franken. Weitergehende Zahlen gebe man «aufgrund der laufenden Untersuchung» nicht bekannt.

Zur Kritik, die Post habe kontinuierlich den Kostendruck erhöht, sodass man alleine vom Postautofahren gar nicht mehr leben könne, heisst es aus Bern: «PostAuto und die Postautounternehmer verhandeln jährlich die Bedingungen für die Fahrleistungen neu. Die Verhandlungen verliefen aus Sicht von PostAuto immer konstruktiv und partnerschaftlich.»

Natürlich stehe dabei aber jede Seite für ihre Interessen ein und kämpfe auch dafür: «Dies gehört zur Natur solcher Verhandlungen.» Den Vorwurf, man behandle die PU teilweise von oben herab, statt auf Augenhöhe zu diskutieren, lässt die Post ebenfalls nicht gelten: PostAuto sei immer um einen partnerschaftlichen Austausch mit den PU bemüht. Zu vielen Betriebe pflegten die Regionenleiter jahrelange Verbindungen.

«öV-Geschäft ist anspruchsvoll»

Zudem dürfe man nicht ausser Acht lassen, dass das öV-Geschäft sehr anspruchsvoll sei. Die Branche sei durch den zunehmenden Technisierungsgrad und die Digitalisierung von einem starken Wandel betroffen. Die Wechsel und die Zusammenschlüsse bei PU und Regiebetrieben im Aargau hätten sich aufgrund fehlender Nachfolger sowie erkannter Synergien ergeben.

Doch warum dürfen sich die Postautohalter zu ihrer Lage nicht selber äussern – warum besteht eine vertragliche Schweigepflicht? Post-Sprecherin Jacqueline Bühlmann erklärt: «Oft betreffen Fragen an die Postautounternehmer die Leistungen von PostAuto als Unternehmen oder tangieren dieses Thema zumindest. Deshalb gibt hier PostAuto Auskunft.» Man habe den Kontakt zu den Postautounternehmern und zum Fahrpersonal in den letzten Tagen bewusst intensiviert. Der Betrieb laufe ohne Einschränkungen weiter.