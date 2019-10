Post führt 17 Filialen im Aargau nicht selber weiter – SVP-Grossrat sieht Vorteile, SP-Präsidentin ist enttäuscht

Eine Nachfrage der AZ zeigt nun, dass mehr als die Hälfte der überprüften Filialen nicht durch die Post selber weitergeführt werden. An zwölf Standorten wurden die Postfilialen bereits durch Partnerfilialen ersetzt, wie Post-Mediensprecher Markus Werner auf Anfrage mitteilt. In fünf Fällen sei der Entscheid gefallen, die Poststellen durch Partnerfilialen zu ersetzen. Die Umstrukturierung in diesen Gemeinden soll in den nächsten fünf Wochen erfolgen.

In sieben weiteren Fällen habe die Überprüfung ergeben, dass die bisherigen Postfilialen unverändert weitergeführt werden können, sagt Werner. Dies ist an den Standorten in Ehrendingen, Magden, Merenschwand, Oberlunkhofen, Oberrohrdorf, Othmarsingen und Würenlos der Fall.

Noch nicht abgeschlossen ist die Überprüfung an acht Standorten im Aargau, dort ist eine Schliessung der Filialen also weiterhin möglich. Um ihre Poststelle zittern müssen derzeit noch Baden (Filialen am Cordulaplatz und in Dättwil), Kölliken, Murgenthal, Rudolfstetten, Rupperswil und Wettingen (Filialen an der Seminarstrasse und an der Bahnhofstrasse).

SVP-Grossrat sieht Vorteile bei Postagenturen in Läden

Daniel Urech ist Geschäftsleitungs- Mitglied der Landi Freiamt, die heute schon mehrere Postfilialen in ihren Volg-Läden betreibt. «Für die Kundschaft hat die Umwandlung von Postfilialen in Agenturen einige Vorteile», sagt Urech, der auch SVP-Grossrat ist. So seien zum Beispiel die Öffnungszeiten der Agenturen deutlich länger als bei herkömmlichen Postfilialen, vor den Läden seien Parkplätze vorhanden und die Kunden kämen schneller zu ihren Postgeschäften.

«In unseren Volg-Läden steht ein Selbstbedienungsterminal, an dem die Kunden zum Beispiel ihre Briefe aufgeben können», erklärt Urech. Der Brief wird gewogen, der Kunde entscheidet, ob er diesen per A- oder B-Post oder zum Beispiel als Einschreiben verschicken will, dann wird eine Etikette ausgedruckt. «Was in der herkömmlichen Postfiliale das Personal macht, lässt sich so einfach von den Kunden selber erledigen», sagt Daniel Urech. Die Bedienung des Post-Terminals sei selbsterklärend, die Kundschaft sei nach zwei bis drei Trainings rasch damit vertraut. Urech räumt ein, dass es Postgeschäfte gebe, die in der Agentur nicht erledigt werden können. «Wir haben aber keinerlei negative Reaktionen der Kundschaft, die Leute sind zufrieden», sagt er.