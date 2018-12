Mit der Steuervorlage 17 schafft der Bund Rahmenbedingungen, damit die Kantone die von OECD und EU nicht mehr akzeptierten Steuerregimes abschaffen können. Er entschädigt sie teilweise für Steuerausfälle. Die Aargauer Regierung will eine saldoneutrale Umsetzung, ohne Kosten für den Steuerzahler. Den Gewinnsteuersatz in der oberen Tarifstufe will sie von 18,6 auf 17,9 Prozent senken, die Abzüge für Patentbox sowie Forschung und Entwicklung nutzen. Im Gegenzug will sie die privilegierte Dividendenbesteuerung anheben sowie auf die privilegierte Vermögensbesteuerung bei ausserbörslichen Wertpapieren verzichten. (MKU)