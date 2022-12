Porträt Tränen, Aggressionen, Ehekrisen: Der «Psycho» der Kapo Aargau ist jetzt Rentner und hält Rückblick Ein Psychologe bei der Polizei und dann erst noch ein Deutscher. Horst Hablitz hatte keinen einfachen Start im Korps. Aber am Schluss ist er 18 Jahre geblieben. Er hat Polizisten weinen sehen, ihnen beigebracht, mit Aggressionen umzugehen und ihnen geholfen, wenn es in der Partnerschaft kriselte. Mit der AZ spricht er über seine eigene Belastungsgrenze, den Fall Rupperswil und die jüngste Demo in Aarau.

Polizeipsychologe Horst Hablitz hoffte bis zum Schluss, dass er nie pensioniert wird. Severin Bigler

Horst Hablitz ist kein Läufer. «Ich bin noch nie in meinem Leben freiwillig zehn Kilometer gelaufen. Schon gar nicht unter Zeitdruck.» Trotzdem wusste er damals, dass er es einfach tun musste. Also hat er trainiert. Ist regelmässig fünf Kilometer gelaufen und dann am Tag des Zehnkilometerlaufs der Kantonspolizei Aargau zum ersten Mal zehn Kilometer.

Nach einer Stunde und drei Minuten lief er über die Ziellinie. Eine furchtbare Zeit, da gibt es nichts schönzureden. Aber Horst Hablitz hat es geschafft. Er war dabei. Die Polizistinnen und Polizisten haben ihn gesehen. Ihn, den neuen Polizeipsychologen. Sie sollten merken, der «Psycho» ist einer von ihnen. Der ist nicht aus Zucker. Der taucht an jeder «Hundsverlochete» auf. Lauscht dem Spiel der Polizeimusik, obwohl ihm Blechmusik eigentlich überhaupt nichts sagt.

«Ich hatte ja zwei Nachteile. Ich komme aus einer Berufsgattung, die gerne mitleidig beschmunzelt wird und dann spreche ich auch noch Hochdeutsch.»

Trotzdem hat es Horst Hablitz geschafft. Er ist Teil der Aargauer Polizeifamilie geworden und hat den Polizistinnen und Polizisten sogar die Meditation nähergebracht. Er hat bei der Rekrutierung und Ausbildung neuer Korpsmitglieder mitgeholfen, hat Polizistinnen und Polizisten, ihren Partnerinnen und Partnern, ihren Kindern oder Eltern zugehört.

Er hat ihnen nicht nur geholfen, einen schlimmen Einsatz zu verarbeiten, sondern auch, wenn sie Eheprobleme hatten. Er musste Korpsmitglieder informieren, wenn deren Angehörige bei einem Unfall ums Leben gekommen waren oder sich umgebracht hatten. 700 Fallnummern hat er vergeben und hinter jeder Fallnummer steckte mindestens eine Person.

Er hat die eigene Pensionierung verdrängt

Seit August vergibt Horst Hablitz keine Fallnummern mehr. Ende Juli wurde er nach 18 Jahren im Dienst der Kantonspolizei Aargau pensioniert. Ein schwieriger Moment für einen Menschen, der seinen Job liebt. Sehr liebt sogar.

«Es soll ja Menschen geben, die fest daran glauben, dass sie nie sterben. Bei mir war es ähnlich. Ich glaubte, ich würde nie pensioniert werden.»

Er hat es verdrängt. Bis an die Grenze der Unvernunft. Das «Rentenzeug» hat er zu spät beantragt. Finanziell ist er schlecht vorbereitet. «Eigentlich ist das einfach nur dumm», sagt er. «Aber so kenne ich mich.»

Horst Hablitz war sich sowieso ziemlich sicher, dass er nach der Pensionierung weiterarbeiten würde. Laut den Statuten der Kantonspolizei ist das möglich. Ganz beiläufig erwähnte er deshalb gegenüber den Verantwortlichen, er werde einen Antrag auf Verlängerung stellen.

«Ich habe mir ja vorgestellt, dass alle ganz begeistert reagieren würden. Aber nein, eine Verlängerung wollten sie aus Prinzip nicht.»

Er solle einer neuen Generation Platz machen. Horst Hablitz kam ziemlich auf die Welt. Es dauerte zwei, drei Wochen, bis sich der Polizeipsychologe mit dem Gedanken anfreundete, dass sein 65. Geburtstag auch sein letzter Arbeitstag bei der Kapo Aargau sein würde und sein Leben trotzdem weitergeht. «Ich habe ja viele Optionen. Ich bin gesund und ich bin auch da oben noch fit», sagt er und tippt sich an den Kopf.

So überrascht es nicht, dass er bereits in neue Projekte involviert ist. Als Gründungsmitglied der Akademie für Achtsamkeit in Lenzburg wird er regelmässig Kurse geben. «Die Achtsamkeitsbewegung begeistert mich total, und wenn ich etwas kann, dann Leute von dem begeistern, was mich begeistert. Und das mache ich jetzt. Hemmungslos.»

Er platzte fast vor Stolz

Die Begeisterungsfähigkeit besitzt Horst Hablitz wirklich. Es ist eine Freude, ihm zuzuhören. Das fanden auch seine Polizeischülerinnen und Polizeischüler. Gleich zwei Klassen haben ihn an der Polizeischule Hitzkirch zum «Teacher of the Year» gewählt. Das gab es vorher noch nie. «Damals habe ich vor lauter Stolz durch keine Tür gepasst.» Die Urkunde hat Horst Hablitz selbstverständlich gerahmt. Sie steht zuhause in seinem Arbeitszimmer im Dachstock.

Horst Hablitz ist ein begnadeter Erzähler. Hören Sie ihm im ausführlichen Videomitschnitt des Gesprächs zu. Simone Morger

Das Video ist Kapitel aufgeteilt, steuern Sie diese direkt an: ab Minute 00:00 – Kinderpornografie: Wenn Bilder nicht loslassen ab Minute 02:15 – Paar-Therapie: Der Polizeipsychologe als Teil der Familie 03:39 – «Ich war noch nicht so weit»: Der Weg ins Burn-out 05:22 – Darf ein Polizist weinen? 06:51 – Schuldgefühle und Ohnmacht 08:55 – Aggressionen: «Natürlich hat man die» 09:54 – 8. Mai 2021: Coronademo in Aarau 11:07 – Die Liebe zur Schweiz und das schwierige Verhältnis zum Aargau 12:53 – 21. Dezember 2015: Vierfachmord Rupperswil 15:24 – Der «Psycho» auf Streife 17:16 – Pensionierung oder der Boden der Realität

Im Kloster kommt er zur Ruhe

Aber zurück zu seiner neuen Leidenschaft, der Achtsamkeit. Wie wichtig es ist, achtsam durchs Leben zu gehen, weiss der Psychologe aus eigener Erfahrung. Er war nicht ausgebrannt, aber auf dem Weg dahin.

«Ich habe meine Belastungsgrenze gesehen und ich bin froh darum.»

Am Anfang sei die Strasse in Richtung Burn-out voller Lust. «Wenn du 14 Stunden durcharbeitest, kann das einfach nur geil sein. Aber wenn du dich irgendwann nicht mehr spürst und es keine Erholungspausen gibt, dann bewegst du dich in Richtung Burn-out.» Seither geht er einmal pro Jahr eine Woche ins Kloster. Dort versucht er, der gerne, viel und eigentlich immer spricht, zur Ruhe zu kommen. Ganz ruhig wird es im Kopf auch da nicht. Aber es wird ruhiger.

Zur Person Severin Bigler Horst Hablitz kam 1983 aus Deutschland in die Schweiz. Der dipl. Krankenpfleger arbeitete fünf Jahre in einer Klinik für Multiple-Sklerose-Patienten in Montana VS. Nach der Ausbildung zum Betriebs- und Organisationspsychologen war er in der Privatwirtschaft tätig. Ab 2003 war er als Polizeipsychologe der Kantonspolizei Aargau tätig. Hablitz ist verheiratet, hat vier erwachsene Kinder und wohnt in Rupperswil.



Der Fall Rupperswil veränderte sein Dorf

Horst Hablitz wohnt seit 1995 in Rupperswil. Jenem Dorf, das seit dem 21. Dezember 2015 alle kennen. An diesem Tag rückte die Feuerwehr zu einem Einfamilienhaus an der Lenzhardstrasse aus, und fand dort vier Leichen. Die Ermittlungen zu einem der grausamsten Verbrechen der Schweizer Kriminalgeschichte nahmen ihren Lauf.

Die Feuerwehr wurde zu einem Brand gerufen und stiess im Haus in Rupperswil auf vier Leichen. Sandra Ardizzone

Horst Hablitz war an diesem Montag sehr früh vor Ort. «Ich stand daneben, als die Feuerwehrleute aus dem Haus rauskamen.» Das Bild brannte sich in seinem Kopf ein, versetzte ihm einen Stich ins Herz.

«Mein erster Gedanke war: Wer kümmert sich jetzt um diese Leute? Dann sah ich Edgar Schaller, den damaligen Leiter des Care-Teams über das Feld laufen und wusste: Jetzt sind sie in besten Händen.»

Als Bürger von Rupperswil spürte Horst Hablitz, wie die Tat das Dorf veränderte. «Ich habe es nicht mehr wiedererkannt. Es ist in dieser Zeit eine Zusammengehörigkeit entstanden. Diese Zusammengehörigkeit ist nicht herbeigeredet. Man spürt sie bis heute.»

Er erinnert sich an die Trauerfeier in einer Freikirche im Dorf. Der Geistliche sagte damals, dass er weder über Hass, noch über den Täter sprechen werde, sondern nur über Anteilnahme, Trauer und Liebe. «Ich weiss noch, wie ich dachte: Na klar, toller Spruch. Aber am Schluss ist genau das passiert, und ich ging aus der Kirche raus und merkte: Ich bin versöhnt.»

Als Polizeipsychologe hatte Horst Hablitz mit dem Fall Rupperswil nicht so viel zu tun, wie man annehmen könnte. «Manchmal sind es Fälle, die auf den ersten Blick harmlos wirken, die Polizistinnen und Polizisten stärker belasten.» Oder solche, die er gar nicht auf dem Schirm hat.

Wie bringt man schlimme Bilder aus dem Kopf?

Einmal kam eine junge Mutter aus dem Korps zu ihm. Zu ihren Aufgaben gehörte es, kinderpornografisches Film- und Bildmaterial auszuwerten. Die Frau und ihre Kolleginnen und Kollegen sitzen also stundenlang vor dem Bildschirm und müssen schlimmste Bilder anschauen und kategorisieren.

Die Polizistin machte den Job mehrere Jahre, es gelang ihr immer, die Arbeit im Büro zu lassen. Bis an dem Tag, als sie mit ihrem Kind in der Badewanne sass und dachte: «Das wäre jetzt ein Bild für einen Pornografen.» Sie suchte das Gespräch mit dem Polizeipsychologen und Horst Hablitz beschloss, zusammen mit dem Polizeiseelsorger die Abteilung zu besuchen.

Sie wollten den Polizistinnen und Polizisten aber auf keinen Fall Bewältigungsstrategien vorbeten. Stattdessen fragten sie ganz einfach: «Was tut ihr, damit ihr diese Bilder nach Feierabend aus dem Kopf bringt?» Am Schluss war ein ganzer Flipchart gefüllt.

Auf den gescheiten Mann in seinem Kopf ist Verlass

Horst Hablitz sagt, er arbeite mit offenem Herzen und lasse sich von seiner Intuition leiten. «Da ist einer in meinem Kopf, der ist mindestens dreimal schlauer als ich und weiss immer, was zu tun ist.» Wenn ihn die Notrufzentrale oder die Einsatzleitung aufbietet, schaut er den Polizistinnen und Polizisten in die Augen.

Den einen lädt er dann vielleicht auf einen Kaffee ein, mit der anderen geht er eine Runde spazieren. «Ich will immer wissen, was passiert ist, was sie gesehen oder gehört haben. Ich möchte nicht, dass sie auf die emotionale Ebene abrutschen. Sie sollen ganz bei mir sein, in der Realität und das, was sie erlebt haben, nicht verdrängen.»

Die schlimmste Demo ist nicht lange her

Überrascht war Horst Hablitz, was die jüngste Demonstration in Aarau im Korps ausgelöst hat. Es seien Kaderleute auf ihn zugekommen, die sagten, das sei die schlimmste Demo gewesen, an der sie jemals teilgenommen hätten. «Ich konnte es nicht glauben. Aber sie sagten: Doch! Sie seien die ganze Zeit hasserfüllt angeschaut und aufs Übelste beleidigt worden. Sie hätten in den Augen der Demonstrierenden, die so harmlos aussahen, dass sie ihre Väter, Nachbarn oder Tanten sein könnten, gesehen, dass diese sie lieber tot als lebendig gesehen hätten.»

Demonstrationen als Polizist oder Polizistin zu begleiten, sei anspruchsvoll, sagt Horst Hablitz. «Man muss sich und seine Emotionen im Griff haben.» Das heisse aber nicht, dass ein Polizist oder eine Polizistin gar keine Aggressionen haben darf. Das gehe gar nicht.

«Jeder Mensch hat Aggressionen. Wenn mir jemand ins Gesicht spuckt, werde ich aber sicher so was von sauer.»

Wichtig sei dann ganz einfach, dass man nicht zurückspucke, sondern einen Schritt zurück gehe, und dem Partner sage: «Übernimm du.»

«Natürlich darf ein Polizist weinen!»

Wenn Horst Hablitz über die Polizeiarbeit spricht, tut er das mit grosser Bewunderung. Eine gute Polizistin oder ein guter Polizist müsse auf der ganzen Klaviatur spielen können. «Er oder sie muss den Verkehr regeln, Menschen trösten und wenn nötig mit Menschen zu Boden gehen oder sogar auf sie schiessen.»

Er sei oft gefragt worden, ob ein Polizist weinen dürfe, sagt Horst Hablitz. «Und natürlich darf er weinen! Aber er muss handlungsfähig bleiben und wenn er nicht mehr handlungsfähig ist, muss halt sein Kollege übernehmen.»

Er spürt, wer das Zeug zum Polizisten hat

Mit den Jahren hat der Polizeipsychologe ein Gefühl dafür entwickelt, wer das Zeug zum Polizisten hat und wer nicht. Dass Polizistinnen und Polizisten zu machohaft oder zu wenig empathisch seien und deshalb abgelehnt werden, habe er selten erlebt.

«Es ist eher so, dass wir Leute ablehnen müssen, weil sie zu wenig tough sind.»

Wenn jemand zur Polizei wolle, weil er Menschen helfen will, sei das eine sehr schöne Motivation. «Gleichzeitig muss ich aber auch spüren, dass jemand genug Biss hat und einen Menschen sanktionieren kann, der sich nicht an die Gesetze hält. Wenn ein Süchtiger unter Drogen hinter dem Steuer sitzt, überlegt sich ein Polizist nicht, ob es ihm leidtun soll, dass der Arme jetzt auch noch eine Busse bezahlen muss.»

Der «Psycho» auf Streife

Zu den Höhepunkten seiner beruflichen Karriere gehörten für Horst Hablitz auch die Tage und Stunden, die er mit auf Streife ging. Stundenlang ist er im Polizeiauto die A1 hoch- und runtergefahren. Immer mit einer schusssicheren Weste. Wäre es brenzlig geworden, hätte er im Auto warten müssen. Dazu kam es aber nie.

Einmal hatte er – und das gab es in den 18 Jahren eigentlich nie – eine ganze Woche keine Termine. Also nahm er jeden Morgen um 5 Uhr am Rapport teil und war dann so lange auf Streife, wie er Lust hatte. Ende Woche kam er auf 55 Stunden. «Und vielleicht glauben Sie das nicht, aber in all diesen Stunden habe ich keine Situation erlebt, in der ich gedacht habe, das hätte die Polizistin oder der Polizist jetzt auch ein bisschen netter sagen können.»