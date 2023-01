Polizeistruktur Gemeinden sind gegen Einheitspolizei, fordern aber Klärung der Kompetenzen von Kantons- und Regionalpolizei Die Gemeindeammänner-Vereinigung spricht sich dafür aus, die duale Polizeiorganisation beizubehalten. Allerdings müsse die heutige Kompetenzregelung zwischen Kantons- und Regionalpolizei geklärt werden. Zudem stelle sich die Frage, ob ein Polizist auf 700 Einwohnerinnen des Kantons reicht.

René Lippuner, Chef der Repol Zurzibiet und Präsident des Verbandes Aargauer Regionalpolizeien (links), und Michael Leupold, Kommandant der Kantonspolizei Aargau. Fabio Baranzini

Vor knapp zwei Jahren hat GLP-Grossrat Adrian Bircher in einer Motion die Änderung der Polizeistruktur im Aargau verlangt. Der Grünliberale forderte eine Einheitspolizei statt wie bisher die Kantonspolizei und 15 Regionalpolizeikorps. Die Aargauer Regierung evaluierte das System und im November 2022 gab Innendirektor Dieter Egli an einer Medienkonferenz bekannt: Der Kanton will an der dualen Struktur mit Kantons- und Regionalpolizei festhalten.

Noch bis Mitte März können sich Parteien, Verbände und andere interessierte oder betroffene Kreise dazu äussern. Bereits jetzt ist klar, wie sich die Gemeinden positionieren: Sie wollen keine Einheitspolizei. Der Vorstand der Gemeindeammänner-Vereinigung habe die Vorlage intensiv besprochen «und sich klar für die Beibehaltung des heutigen, dualen Systems ausgesprochen», heisst es in einer Mitteilung.

Nähe zu Gemeinden würde mit Einheitspolizei verloren gehen

Die Vereinigung sieht die Nähe der Regionalpolizeien zu den Gemeinden als grossen Vorteil und befürchtet, dies würde bei einer Einheitspolizei verloren gehen. Nicht geklärt sei auch, wer bei einer Systemänderung die verbleibenden Aufgaben in den Gemeinden übernehmen soll (Kontrolle des ruhenden Verkehrs, Verkehrsunterricht, Veloprüfungen, Informationen zu Cyberthemen et cetera). Schliesslich würde mit einer Einheitspolizei auch die Aufgaben- und Lastenbilanz zwischen Kanton und Gemeinden «arg aufgemischt», schreiben die Gemeindeammänner.

Obwohl die Gemeinden die heutige Struktur beibehalten wollen, sind aus ihrer Sicht noch einige Optimierungen notwendig. Insbesondere die heutige Kompetenzregelung zwischen Kantons- und Regionalpolizei müsse überdacht und geklärt werden, findet die Vereinigung.

Ein Polizist auf 700 Einwohner: Reicht dieser Bestand auch weiterhin?

Ein weiterer wichtiger Aspekt sei die Grösse der Polizeiorganisationen, heisst es in der Mitteilung: «Der heutige Bestand – gemäss Polizeigesetz kommt heute auf 700 Einwohnerinnen und Einwohner mindestens ein Polizist – muss überdacht werden.» Der Regierungsrat schlägt vor, dass sich der Mindestbestand weiter nach dem Verhältnis von eins zu 700 richten soll.

Die Autoren der Forschungsinstitute Ecoplan und Demoscope, die im Auftrag der Regierung die Polizeistruktur im Aargau untersucht hatten, gaben hingegen eine andere Empfehlung ab. «Unabhängig vom gewählten System ist eine Erhöhung des Polizeibestands dringend zu prüfen und mit der mittel- bis längerfristigen Gesamtplanung der öffentlichen Sicherheit abzustimmen», schrieben sie in ihrem Schlussbericht.

Weil die Bevölkerung im Aargau pro Jahr um rund 8000 bis 9000 Personen wächst, braucht es jährlich elf bis 13 zusätzliche Polizisten. Zwei Drittel dieser Bestandsentwicklung soll bei der Kantonspolizei erfolgen, ein Drittel bei den Regionalpolizeien, die von den Gemeinden finanziert werden. Diese seien sich bewusst, «dass sie unverändert einen Anteil am Aufbau der Polizeiorganisation leisten müssen», heisst es in der Mitteilung der Gemeindeammänner-Vereinigung.