140 Aargauer Polizisten waren letzten Samstag in einer kantonsweit auf Einbrecherjagd. Bilanz: 13 Verhaftungen. Die Kapo will gleich nachdoppeln, wie Polizeikommandant Michael Leupold im «Talk Täglich» auf Tele M1 eröffnete. «Fortsetzung folgt, wir werden nochmals antreten.» Und zwar schon in den nächsten Tagen. Leupold erklärt seine Offenheit so: «Ich gehe davon aus, dass unsere Klientel nicht Tele M1 schaut. Und wenn sie schauen: Umso besser, dann hat das hoffentlich eine präventive Wirkung.»

Priorität: Einbruch und Gewalt

140 Polizisten, 13 Verhaftungen: Ob sich ein solch enormer Aufwand wirklich lohne, wollte Moderator Rolf Cavalli wissen. Polizeidirektor Urs Hofmann unterstützt die Grosseinsätze der Polizei: «Ein Einbruch ist das, was die Menschen am meisten beunruhigt. Solche Einsätze tragen zu einem Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung bei», sagt er. Hofmann ist es besonders wichtig, Kriminaltouristen abzuschrecken und Einbrüche präventiv zu verhindern. «Die sollen gar nicht in die Schweiz kommen, die brauchen wir hier nicht», so der Regierungsrat. Kommandant Leupold ergänzt: «Die Polizei soll nicht erst nach dem Einbruch bei der Spurensicherung und Ermittlung glänzen, wir wollen verhindern, dass es überhaupt zum Einbruch kommt.»