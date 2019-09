Für den Aarburger Paul Sutter ist klar: «Fahrgemeinschaften als Teil der kombinierten Mobilität nutzen die Infrastruktur besser.» Der Ex-Stadtammann und ehemalige stellvertretende Leiter des Strassenverkehrsamts stellt in der Praxis fest, dass – insbesondere in Rothrist und bei Kölliken – Car-Pooling-Parkplätze in der Nähe der Autobahnauffahrten sehr gut belegt sind. Offensichtlich werden hier die angestrebten Fahrgemeinschaften gebildet. Sutter findet, solche müssten noch stärker gefördert werden – nicht nur mit Blick auf die tagtäglich pendelnden Arbeitnehmerinnen und -nehmer, sondern auch auf Geschäftsleute, welche sich für ein Meeting treffen. Weshalb mit zwei oder drei Autos zu einer Sitzung nach Aarau fahren?

Car-Pooling-Parkplätze sind nicht ausgeschildert

Dazu müsste der Weg hin zu Car-Pooling-Parkplätzen beschildert werden. «Leider gibt es in der Signalverordnung keine entsprechenden Schilder», stellt Sutter fest. Eine Anfrage Sutters beim Bund hat ergeben, dass solche kein Thema sind. Begründung: die Mengenanhäufung der Signale auf unseren Autobahnen. Auf diesen ist auch nicht signalisiert, ob eine Autobahnraststätte über eine Ladestation für E-Mobile verfügt.

Das zweite Problem: Die Park-and-Pool-Parkplätze im Ostaargau sind chronisch überlastet. Dies hat auch SVP-Nationalrätin Sylvia Flückiger aus Schöftland festgestellt und bereits 2017 eine Motion eingereicht – mehr Parkplätze gefordert. «Ich komme fast täglich am Anschluss Kölliken vorbei und sehe, dass es an allen Ecken und Enden an Parkplätzen fehlt.»