Das gegenseitige Vertrauen fehlt. Deshalb tritt Konrad Widmer per Ende Jahr als Verwaltungsratspräsident des Kantonsspitals Aarau (KSA) zurück. Der Impuls zur Trennung sei von der Regierung gekommen, sagte Widmer am Freitag zur AZ. Aber man habe ihn nicht gross überreden müssen. Wie reagieren Gesundheitspolitiker? FDP-Grossrätin Martina Sigg begrüsst den Entscheid. «Es ist ein wichtiger und nötiger Schritt», sagt die Gesundheitspolitikerin. Widmer habe es – trotz Bemühungen – nicht geschafft, ein Netzwerk und Vertrauen aufzubauen.

Auch Severin Lüscher (Grüne) begrüsst den Rücktritt, «der sich in letzter Zeit abgezeichnet hat». Es sei «ein erster Schritt in einem Klärungs- und Läuterungsprozess». Seiner Meinung nach hätten von der Regierung über den Verwaltungsrat bis zum CEO alle einen Anteil an den ungelösten Problemen im KSA. «Die Chance für das KSA besteht nicht im Rücktritt von Konrad Widmer, sondern in der schonungslosen Analyse der gemachten Fehler», sagt Lüscher.

Martina Sigg findet, es sei jetzt wichtig, dass sich die Regierung Gedanken mache, welche Kompetenzen im Verwaltungsrat notwendig sind, um das KSA «fit für die Zukunft zu machen». Dies sei auch eine Chance. Es würden ja mehrere Verwaltungsratssitze frei. An der Generalversammlung im Mai müssen auch die zwei bisherigen Verwaltungsrätinnen Regula Jenzer Bürcher und Claudia Zuber-Bürgisser ersetzt werden, die auf diesen Zeitpunkt zurücktreten.