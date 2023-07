Politik Mehr Geld bei Enteignungen: Regierungsrat will Entschädigung für Bauern verdoppeln Der Aargauer Regierungsrat verabschiedet eine Teiländerung des Baugesetzes. Wer wegen Projekten der öffentlichen Hand enteignet wird, soll mehr Geld erhalten. Der Kanton will sich damit den Vorgaben des Bundes annähern.

Bei einer Enteignung sollen Bauern künftig mehr Geld erhalten. Bild: Boris Bürgisser

Wird ein Landwirt im Aargau enteignet, weil etwa eine neue Strasse gebaut oder ein Fluss renaturiert wird, so soll er eine höhere Entschädigung erhalten als bis anhin vorgesehen ist. Dafür soll die nötige Gesetzesgrundlage im Baugesetz geschaffen werden, der Regierungsrat hat diese Woche eine entsprechende Botschaft an den Grossen Rat verabschiedet. Dies schreibt die Staatskanzlei in einer Medienmitteilung.

Bereits 2020 habe das Bundesparlament die Entschädigung für Kulturland bei Enteignungen auf das Dreifache des Höchstwerts der Entschädigung gemäss bäuerlichem Bodenrechts festgelegt. Dies mit der Begründung, dass landwirtschaftlich genutzter Boden im Sinne des haushälterischen Umgangs nicht zu günstig enteignet werden dürfe.

Nun möchte sich der Aargauer Regierungsrat den Bestimmungen und Vorgaben des Bundes bei Enteignungen annähern und die Entschädigungen ebenfalls anheben. Neu soll die Entschädigung das Doppelte gegenüber der bisherigen Praxis betragen.

Das Anhörungsverfahren, zu welchem die politischen Parteien, die Gemeinden sowie betroffene Verbände und Organisationen eingeladen wurden, dauerte vom 2. Dezember 2022 bis zum 10. März 2023. (dar)