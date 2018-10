Die Gegner der Initiative «Für euse Wald» waren am Dienstagabend im Zentrum Lee in Riniken klar in der Minderheit. Vielleicht gab es neben den Vertretern der Gegenseite beim Podiumsgespräch, der FDP-Grossrätin Jeanine Glarner und dem parteilosen Grossrat Hans-Ruedi Hottiger, überhaupt keine Nein-Stimmer im gut gefüllten Saal. Und falls doch, hielten sie sich im Hintergrund.

Umso lauter äusserten sich die Befürworter und spendeten auch hie und da Szenenapplaus, wenn ein ihrer Meinung nach besonders starkes Votum vom Podium kam. Die Pro-Seite vertraten SVP-Grossrätin Vreni Friker und Försterverbands-Präsident Oliver Frey, beide sind Mitglieder des Initiativkomitees. Sie hatten ein klares Heimspiel, denn eingeladen hatte mit dem Aargauer Ortsbürgerverband ein Befürworter der Initiative.