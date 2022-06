Podiumsdiskussion Neutralität ja, aber wie? SP-Wermuth und FDP-Burkart debattieren über die internationale Positionierung der Schweiz Einig sind sich der SP- und der FDP-Mann darüber, dass die Schweiz sich mit der Ukraine solidarisieren muss. Wenn es um das Verhältnis zur Nato, einen möglichen Beitritt zur EU und Waffenlieferungen geht, gibt es aber Meinungsverschiedenheiten zwischen den beiden Aargauer Spitzenpolitikern.

SP-Co-Präsident Cédric Wermuth und FDP-Präsident Thierry Burkart im Gespräch nach der Podiumsdiskussion in Baden. Alex Spichale

Von einem Tabubruch war die Rede, als FDP-Präsident Thierry Burkart vor rund zwei Monaten gegenüber dem «Tages-Anzeiger» sagte, dass die Schweiz enger mit der Nato zusammenarbeiten solle. Burkart wurde daraufhin scharf kritisiert, unter anderem von SVP-Präsident Marco Chiesa: «Für die FDP ist Neutralität nur noch eine leere Floskel», so dieser. Doch die Kritik brachte Burkart nicht davon ab, seine Position zur Schweizer Neutralität weiterhin zu vertreten – beispielsweise am Donnerstag an einer Diskussion mit SP-Co-Präsident Cédric Wermuth in Baden.

Dort begründete Burkart seine Position so: «Einen konventionellen Angriffskrieg hätten wir alle nicht für möglich gehalten – dass genau das trotzdem passiert ist, schockiert natürlicherweise», so Burkart. Der Krieg in der Ukraine habe auch die Situation in der Schweiz verändert, sagte Burkart. Er findet: «Gerade jetzt müssen wir die Nato stärken.» Denn die Schweiz sei zu klein, um sich im Notfall alleine verteidigen zu können. Vor allem gegen Mittel- oder Langstreckenraketen könnte das Land alleine wenig ausrichten.

Burkart: «Neutralität war immer an geopolitischer Situation ausgerichtet»

FDP-Präsident Thierry Burkart am Donnerstag in Baden. Alex Spichale

Den Vorwurf, dass eine engere Zusammenarbeit zwischen der Nato und der Schweiz gegen die Neutralität verstosse, liess Burkart dabei nicht gelten. «Die Schweiz hat ihre Neutralitätspolitik immer an der geopolitischen Situation ausgerichtet.» Als Beispiel führte er die Sanktionen gegen kommunistische Staaten während des Kalten Kriegs an. Und ergänzt: «In der jetzigen Situation müssen wir uns an die Seite jener stellen, die das Völkerrecht verteidigen – und das ist die Ukraine.»

Wermuth: «Militärisch hat sich für die Schweiz nichts geändert»

Dass die Schweiz die Ukraine unterstützen muss, fand auch SP-Mann Cédric Wermuth. «Der Bundesrat war während der zwei Tage, an denen er die europäischen Sanktionen nicht übernommen hat, in einer wahrlich traurigen Lage.» So weit waren sich die beiden Politiker einig. Schon in der Frage, wie es mit der Schweiz nun militärisch weitergehen sollte, hatte Wermuth aber eine andere Meinung als Burkart.

«Militärisch hat sich für die Schweiz nichts geändert am 24. Februar», so Wermuth. «Die russische Armee hat sich in der Ukraine nur blamiert – wenn, dann ist die Schweiz durch den Krieg in der Ukraine sicherer geworden.» Deshalb sei auch eine engere Zusammenarbeit mit der Nato nicht die richtige Reaktion auf den Kriegsausbruch.

SP-Co-Präsident am Donnerstag in Baden. Alex Spichale

Viel eher, so Wermuth, müsse man sich auf andere Weise mit der Ukraine solidarisch zeigen – und meint damit: «Wir müssen energetisch endlich von Diktaturen unabhängig werden – nicht nur von Russland, sondern auch beispielsweise von Saudi-Arabien.» Das ginge aber nur, wenn jene, die sich höhere Energiepreise in der Schweiz nicht leisten könnten, finanziell unterstützt würden. «Schweizerinnen und Schweizer sind bereit, sich mit der Ukraine solidarisch zu zeigen – aber wir müssen ihnen dafür etwas geben», so der Nationalrat. «Das eigentlich Entscheidende in der Sicherheitspolitik des 21. Jahrhunderts wird nicht militärische Stärke sein, sondern die soziale Gerechtigkeit.»

Wermuth: «Mein Nein zu Waffenexporten ist rein pragmatisch»

Auch auf die Frage von Moderator und AZ-Chefredaktor Rolf Cavalli, ob die Schweiz der Ukraine Waffen liefern sollte, hatten die beiden Politiker unterschiedliche Antworten. «Ja», fand Thierry Burkart, «Nein», sagte Cédric Wermuth. Wobei sich Letzterer sogleich erklärte: «Mein Nein zu Waffenlieferungen ist rein pragmatisch. Die Schweiz ist einfach nicht spezialisiert auf Waffenexporte. Wir sind besser darin, eine Plattform für allfällige Friedensverhandlungen bereitzustellen.»

Obwohl Thierry Burkart ebenfalls nicht dagegen wäre, wenn die Schweiz Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland begleiten würde, so ist er doch für Waffenexporte – wenn auch bedingt. «Die 25 Länder, in die wir schon heute Waffen exportieren, sollen diese Waffen weiterverkaufen dürfen», so der Freisinnige.

Neutralität sorgt nicht für rote Köpfe – die EU schon

Zum Schluss des Podiums wagten sich die beiden noch an die EU-Frage. Für einen Beitritt wollten sich beide nicht so recht aussprechen. Cédric Wermuth äusserte sich aber offener als Burkart. «Mit einer engeren Zusammenarbeit mit der EU könnte sich die Schweiz stärker für ihre eigene Sicherheit einsetzen», so der SP-Mann. «Dafür müssten wir natürlich auch etwas tun – die Zeit, in der wir nur Nehmen und kaum Geben können, ist vorbei.»

Auch Burkart äusserte sich gegenüber einer Zusammenarbeit mit der EU positiv, meinte aber im Gegensatz zu Wermuth: «Zur europäischen Zusammenarbeit würde eine stärkere Anbindung an die Nato gehören» – und schloss damit den Kreis zum Anfang des Podiums.

Während des Podiums wurde neben den Positionen Wermuths und Burkarts aber auch eines deutlich: Das Stichwort «Neutralität» sorgt kaum für rote Köpfe. Wann immer Moderator Cavalli die Sprache auf das Thema des Abends bringen wollte, dauerte es nicht lange, bis es stattdessen um die Nato ging, um Waffenexporte, um die EU. Die Neutralität «ist zur Chiffre geworden», meinte Cédric Wermuth – und stiess für einmal nicht auf Widerspruch seines Kontrahenten Burkart.