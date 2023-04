Podium Waffenlieferungen, Annäherung an die Nato und die Zukunft der Armee – so positionieren sich Aargauer Sicherheitspolitiker Wie ist die Schweizer Neutralität zu interpretieren? Sollen indirekte Waffenlieferungen ermöglicht werden? Und können Frauen den Personalmangel in der Armee beheben? Diese und weitere Fragen wurden an einem Podium in Sarmenstorf diskutiert.

Die Podiumsteilnehmerinnen und -teilnehmer (v. l.): David Sommer (GSoA), Roland Vogt (SVP), Moderator Rico Köchli, Maja Riniker (FDP), Dieter Egli (SP), Travis Schmidhauser (JFDP). Bild: Dominic Kobelt

Der Ukrainekrieg hat die Schweiz vor viele neue Herausforderungen gestellt. «Wie geht es weiter mit der Schweizer Sicherheitspolitik?», wollte deshalb die FDP Sarmenstorf wissen und lud zu einem Podium mit Aargauer Politikerinnen und Politikern. Rund 50 Zuhörerinnen und Zuhörer waren dem Aufruf gefolgt und verfolgten gespannt die Diskussion, die von FDP-Vorstandsmitglied Rico Köchli geleitet wurde.

Der Begriff «Neutralität» gab zu reden: «Wir sind umgeben von Nato-Ländern. Wir geben uns zwar neutral, aber es ist illusorisch zu glauben, dass ein Krieg vor den Schweizer Grenzen deswegen stoppen würde», sagte etwa David Sommer, Mitglied der Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (GSoA). SP-Regierungsrat Dieter Egli, der in der Armee den Rang eines Hauptmanns bekleidete, erklärte, die Schweiz müsse sich der Nato annähern und tue dies auch schon. «Das war schon Thema, als ich noch Dienst leistete.»

FDP übt harsche an der SVP

FDP-Nationalrätin Maja Riniker sprach sich ebenfalls für eine Annäherung an die Nato aus. «Das ist momentan aber nicht mehrheitsfähig», sagte sie. Wenn sie im Parlament sehe, wie sehr sich die SVP in ein Réduit zurückziehe, dann könne man eine Nato-Annäherung schon gar nicht diskutieren. Die Schweiz könne nicht nur vom Schutz der umliegenden Nato-Staaten profitieren. «Wir müssen uns überlegen, was unser Beitrag ist.»

Riniker kritisierte die SVP scharf. «Wir arbeiten momentan an einem parteiübergreifenden Kompromiss, damit indirekte Waffenlieferungen an die Ukraine zugelassen werden können – nur die SVP sitzt nicht mit am Tisch.»

Gegen die Angriffe auf seine Partei setzte sich SVP-Grossrat Roland Vogt zur Wehr: «Ein paar Panzer entscheiden den Krieg nicht. Aber falls es zu Verhandlungen kommt, dann könnte die Schweiz als neutraler Staat helfen. Diese Rolle hat sie auch in der Vergangenheit schon wahrgenommen.»

Egli hielt dem entgegen, dass sich doch niemand wünschen könne, dass Russland in der Schweiz mit der Ukraine verhandeln würde. «Russland hat die Ukraine völkerrechtswidrig angegriffen. Da nützt es nichts, dass wir ein neutraler Ort sind – da kann man doch gar nicht neutral sein.»

Panzer als symbolischer Beitrag?

In dieser Frage gespalten zeigte sich Sommer. Er stimmte Vogt insofern zu, als dass wenige Panzer den Krieg nicht beeinflussen. Über den Rohstoffhandel Russlands, der zu grossen Teilen über die Schweiz laufe, könne man einen viel besseren Hebel ansetzen, erklärte er.

Travis Schmidhauser, Vorstandsmitglied der Jungfreisinnigen Freiamt, nutzte das zu einem geschickten Konter: «In der Klimapolitik müssen wir auch unseren Beitrag leisten, auch wenn wir im Vergleich mit China nur für einen geringen Teil des CO 2 -Ausstosses verantwortlich sind.» Gleichermassen gelte es in der Sicherheitspolitik, mit der Ermöglichung von indirekten Waffenlieferungen an die Ukraine ein Zeichen zu setzen.

Egli: «Auch Spitäler sorgen für Sicherheit»

Auch über die Weiterentwicklung der Armee wurde kritisch diskutiert. Die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer fanden die Idee eines «Service Citoyen» gut: Dabei müssten alle Schweizerinnen und Schweizer, eventuell auch Ausländerinnen und Ausländer mit einem gewissen Aufenthaltsstatus, einen Dienst leisten. Dies muss nicht zwangsläufig in der Armee sein, sondern könnte auch im Zivilschutz oder durch soziale Arbeiten abgegolten werden. «Alle sollten dem Land irgendetwas zurückgeben können», fasste Riniker zusammen.

Auch Egli erklärte, dass er sich vorstellen könnte, dass zum Beispiel im Bereich Cybersicherheit zivile Einheiten zum Einsatz kommen könnten. «Und wir dürfen nicht vergessen, dass für die Sicherheit auch relevant ist, dass wir unsere Spitäler betreiben können.»

Vogt erklärte, er sei auch dafür, dass Frauen in der Armee Dienst leisten können, dieser dürfe aber nicht obligatorisch sein. Zur momentanen Personalnot sagte er: «Vor 35 Jahren, als ich in der RS war, da war das Militär eine Lebensschule. Auch heute noch würde es vielen guttun, wenn sie lernten, durchzuhalten und durchzubeissen.»

Es seien heute andere Zeiten, fand Egli: «Wir können nicht an der Armee in dieser Form festhalten, nur weil es eine gute Lebensschule ist.» Und Riniker erklärte, dass die Schweizer Armee durchaus auch schon Schritte unternommen habe, um sich neuen Gegebenheiten anzupassen. So habe sie von einem Divisionär erfahren, dass er kürzlich ein Stillzimmer habe einrichten müssen. «Eine Offizierin, die vor kurzem ein Baby bekommen hatte, wollte ihre Militärkarriere weiterverfolgen, und das wurde ihr ermöglicht.»