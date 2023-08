Sicherheit Braucht der Aargau eine Einheitspolizei? Nicht einmal die SVP-Mitglieder sind sich am Podium bei dieser Frage einig Soll es im Aargau weiterhin die Kantonspolizei und 15 regionale Korps geben? Oder ist ein Wechsel zur Einheitspolizei die bessere Lösung? Über diese Frage diskutierten in Küttigen vier Politikerinnen und Politiker – wobei es ungewöhnliche Allianzen gab.

Polizisten kontrollieren Fahrzeuge im Rahmen einer Anti-Einbruch-Aktion Bild: Severin Bigler

Dass sich Lelia Hunziker (SP) und Nicole Müller-Boder (SVP) einig sind, kommt im Grossen Rat praktisch nie vor. Die Positionen der beiden Politikerinnen sind bei fast allen Themen weit voneinander entfernt – doch beim Podium zur Frage, ob der Aargau eine Einheitspolizei braucht, vertraten sie gemeinsam das Pro-Lager. Ebenfalls aussergewöhnlich: Auf der Kontra-Seite sass mit SVP-Grossrat Roland Vogt ein Parteikollege von Müller-Boder – und auch Daniel Suter, FDP-Gemeindeammann von Frick, sprach sich gegen eine Einheitspolizei aus.

Nicole Müller-Boder sagte bei der Diskussion im Spittel in Küttigen, der Aargau sei der einzige Kanton mit einem dualen Polizeisystem. Sie hielt fest, es gebe gute Leute bei Kantonspolizei (Kapo) und Regionalpolizeien (Repol). «Fakt ist aber, dass ein Drittel der Polizisten im Aargau nicht alles anwendet, was sie gelernt haben», kritisierte Müller-Boder, deren Partner Polizist ist. Sie meint die rund 350 Angestellten der Repol, die zwar die gleiche Ausbildung haben wie die Mitarbeitenden der Kapo, aber nur beschränkte Aufgabengebiete in der lokalen Sicherheit wahrnehmen.

Lelia Hunziker betonte, auch bei der Polizeistruktur gelte der Grundsatz, dass zu viele Köchinnen den Brei verderben. Es gebe zwar keine perfekte Lösung für alle Probleme, aber das heutige System mit Kapo, Repol, Grenzwache und privaten Sicherheitsdiensten sei nicht optimal. «Heute gibt es 17 Organisationen, niemand hat eine Weisungsbefugnis, sehr viel muss koordiniert werden, das gibt einfach zu viel Reibungsverlust», kritisierte Hunziker. Zudem könne es sich der Aargau nicht leisten, dass sich die verschiedenen Polizei-Organisationen die Angestellten abwerben.

Braucht der Aargau eine Einheitspolizei? Podium mit Lelia Hunziker (SP, pro), Nicole Müller-Boder (SVP, pro), Moderator Samuel Hasler, Roland Vogt (SVP, kontra) und Daniel Suter (Gemeindeammann FDP, kontra). Bild: Fabian Hägler

Daniel Suter, der auch Vorsitzender der Repol-Konferenz ist, sieht das Problem nicht in der Struktur, sondern beim Personalmangel der Polizei im Allgemeinen. Er räumte ein, dass es Probleme mit Schnittstellen gebe, zum Beispiel Wartezeiten bei der Fallübergabe von der Repol an die Kapo. Suter hielt mit Verweis auf einen Bericht zur Polizeistruktur aber fest: «Bei einer Einheitspolizei entstehen andere Schnittstellen, der Effizienzgewinn würde verschwinden». Und eine neue Einheitspolizei würde bisherige Aufgaben der Repol, wie den Verkehrsunterricht, wohl nicht übernehmen.

Roland Vogt, der im Gemeinderat Wohlen sitzt und bei der Stadtpolizei Zürich arbeitet, verteidigte das duale System. Die Aufteilung in Kapo und Repol habe sich in den letzten 15 Jahren gut eingependelt, die Gemeinden könnten bei Pensen, Löhnen, Material und Fahrzeugen mitbestimmen. «Bei einer Einheitspolizei würden die Gemeinden nur zahlen», sagte Vogt. Zudem sei es eine Illusion zu glauben, dass eine grosse Einheitspolizei mit mehr als 1000 Angestellten effizienter funktionieren würde als die heutigen kleineren Einheiten.

Polizist und Gemeinderat: 5 statt 15 Regionalpolizeien?

Aus dem Publikum kam ein Kompromissvorschlag zwischen dem heutigen System und einer Einheitspolizei. Christian Vogel, Gemeinderat in Tägerig und bei der Regionalpolizei Wettingen-Limmattal angestellt, sieht neben der Kantonspolizei fünf grosse Regionalpolizei-Korps als optimale Struktur. Für ihn als Arbeitnehmer sei das aktuelle System angenehm, weil er zwischen diversen Polizeien wählen könne. Aber aus seiner Sicht als Steuerzahler sei es ein Unsinn – denn jedes Korps beschaffe heute sein Material in kleinen Mengen selber – das sei entsprechend teuer.

Nicole Müller-Boder sagte dazu, mit einer Reduktion auf fünf Regionalpolizeien wären die Probleme nicht gelöst. Ein solcher Schritt wäre praktisch eine Einheitspolizei auf Raten, ergänzte die SVP-Grossrätin. FDP-Gemeindeammann und Repol-Kommissions-Chef Daniel Suter entgegnete, es gebe Polizisten, die nicht im halben Kanton herumgeschoben werden und nicht in einem grossen Korps arbeiten wollten.

SVP-Gemeinderat und Polizist Vogt warnte, bei jeder Zusammenführung bestehe die Gefahr, dass einige Angestellte kündigen würden – nur könnten sich das die knapp besetzen Polizeikorps im Aargau nicht leisten. Lelia Hunziker schliesslich verglich die Situation mit einer umstrittenen Gemeindefusion: «Wenn man beim Abwasser, bei der Steuerverwaltung und in anderen Bereichen zusammenarbeitet, verstehe ich nicht, warum man dann gegen einen vollständigen Zusammenschluss ist».