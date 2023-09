Podium Aargauer Politiker fordern eine zentrale Anlaufstelle für Probleme im Alter An einem Podium zur Rolle älterer Personen im Aargau diskutieren acht Politikerinnen und Politiker aller Parteien in Buchs. Ausnahmsweise waren sich alle einig: Es braucht eine Vereinheitlichung der Anlaufstellen für Probleme im Alter.

Acht Politikerinnen und Politiker diskutieren in Buchs über die Rolle älterer Personen in der Gesellschaft. Bild: Henry Muchenberger

Rund 130’000 Aargauerinnen und Aargauer sind über 65 Jahre alt. Und die Zahl wird in Zukunft weiter steigen. Die Ortsgruppe Buchs der Mitte Aarau Regio lud deshalb zum Podium über die gesellschaftliche Rolle älterer Menschen im Aargau ein. Zusammen mit Vertreterinnen und Vertretern aller Parteien wurde diskutiert, wie ältere Menschen im Aargau aktiv in die Gesellschaft eingebunden werden können und welche Rolle die Politik, insbesondere die Gemeinden, dabei spielen sollen.

Bei der Diskussion um Alterspolitik werde oft nur über Gelder für die Rente oder die Finanzierung der Pflegeheime geredet, bemerkt Christina Zweifel, die Leiterin der Fachstelle Alter und Familie bei ihrem Einführungsreferat. Doch die Alterspolitik, um die es heute gehe, finde abseits vom Pflegeheim statt. Es gehe um ältere Menschen, die noch zu Hause leben und aktiv an der Gesellschaft teilhaben sollen.

Christina Zweifel, Leiterin Fachstelle Alter und Familie des Kantons Aargau, informiert über die Leitsätze des Kantons Aargau. Bild: Henry Muchenberger

Oft würden in der Diskussion alle über 65-Jährigen in einen Topf gesteckt. Doch zwischen 65 und 80 befänden sich einige Lebensjahre, so Zweifel. Man betrachte in politischen Diskussion auch nicht Neugeborene mit Teenagern zusammen. Und sie wies auf die neuen Leitsätze des Kantons zur Alterspolitik hin.

Alterspolitik betrifft alle Generationen

Moderatorin Esther Egger sagte zu Beginn des Podiums, dass eine Diskussion über Alterspolitik gesamtgesellschaftlich geführt werden müsse. Deshalb freue sie sich, das am heutigen Podium nicht nur alle Parteien vertreten seien, sondern auch eine Vielzahl an Altersgruppen, so die ehemalige CVP-Nationalrätin und heutige Präsidentin des Seniorenverbandes Aargau.

Der Kanton habe bereits die Handlungsfelder definiert. «Nun ist die Verwaltung gefordert, diese Leitsätze auch umzusetzen», sagt Egger weiter. Wie sich in der Diskussion herausstellte, ist die Vielfalt der Gemeinden ein Problem. Jedes Dorf hat eigene Herangehensweisen und Anlaufstellen für ältere Menschen.

Andre Rotzetter (Die Mitte, rechts) fordert eine Triage für die Anliegen von Seniorinnen und Senioren. Bild: Henry Muchenberger

Durch diese Angebotsvielfalt wüssten Seniorinnen und Senioren nicht, wo sie sich melden müssen, wenn Probleme im Alltag auftauchen, sagt Andre Rotzetter (Mitte). «Es braucht eine Pforte, die eine Triage vornimmt», so der Grossrat. Dabei sei eine gewisse Grösse entscheidend, sonst wäre dies nicht finanzierbar.

Unterstützung der Familien nimmt ab

Heute sei mehrheitlich die Familie für ältere Menschen zuständig, sagte Christina Zweifel. Doch auf lange Sicht werde das nicht so bleiben können. Denn die Familien werden kleiner und immer mehr ältere Menschen stehen alleine da. Ein kantonsweites Case Management, das jeden Fall einzeln behandelt, sei schlichtweg nicht bezahlbar, hielt sie fest.

Dem stimmt SVP-Grossrat Clemens Hochreuter zu. Auch seine Familie werde von Generation zu Generation kleiner. «Es braucht ein niederschwelliges Informationsangebot der Gemeinden.» Dabei müsse auf die Bedürfnisse der Älteren geachtet werden. Denn rein digitale Angebote stellten oftmals eine Hürde dar.

Irene Bärtschi (EVP) merkte an, damit ein effizientes und finanzierbares Case Management aufgebaut werden könne, brauche es Einigkeit unter den Gemeinden. «Heute macht es jede Gemeinde anders», sagt die Frau Gemeindeammann von Hirschthal. Deshalb sei es um so wichtiger, dass man sich in der Gemeinde kenne. So könnten alle aufeinander schauen.

Irene Bärtschi (EVP) fordert Einigkeit bei den Angeboten von Gemeinden. Bild: Henry Muchenberger

Ob auch in zehn Jahren noch alles über Institutionen und Organisationen geregelt werden müsse, bezweifelt hingegen Severin Lüscher (Grüne). «Die Schwelle, um Hilfe anzunehmen, ist für ältere Menschen sehr hoch.» Dies gelte besonders für Zuzüger, die niemanden in einer Gemeinde kennen, fügt er an. Zu ihm als Hausarzt kämen die Menschen oft in Grenzsituationen, sagte Lüscher. Oftmals stelle sich dann heraus, dass es Probleme zu Hause gebe, so der Grossrat.

Selbstverantwortung vermeidet Einsamkeit

Tobias Hottiger (FDP) betonte: «Zu einem selbstbestimmte Leben gehört auch Selbstverantwortung.» Auch junge Menschen sollten in die Zukunft investieren und soziale Kontakte pflegen, um später nicht zu vereinsamen. Die Politik könne dabei nicht alles lösen, so der Freisinnige.

Severin Lüscher (Grüne) betont, dass auch Selbstverantwortung vor Einsamkeit schützt. Bild: Henry Muchenberger

Dem stimmt auch Manuela Ernst (GLP) zu. Eigenverantwortung sei zentral bei der Altersplanung. Der einfachste Weg sei, sich mit den Nachbaren zu vernetzen, Hilfe anzubieten und diese später auch zurückzubekommen, hielt die Grünliberale fest.

Die Gemeinde könne dabei unterstützend helfen, sagte Simona Brizzi (SP). Eine Möglichkeit sei es, öffentliche Begegnungsräume zu schaffen. In ihrer Gemeinde Ennetbaden beispielsweise gebe es einen Platz, wo sich verschiedene Generationen treffen und verweilen.