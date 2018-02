Die Schweizerinnen und Schweizer sind ein Volk von Sparern. Für die Aargauerinnen und Aargauer gilt das ganz besonders auch in der freiwilligen Säule 3a. Nur Appenzeller und Nidwaldner zahlen hier noch mehr ein als sie. Dies zeigt eine ganz neue Studie von Credit Suisse. Warum nutzen Aargauer diese Möglichkeit so stark?

Laut Marco Bucher, Geschäftsführer Vorsorgestiftung dritte Säule der Neuen Aargauer Bank (NAB), führen grundsätzlich zwei Dinge dazu, dass einbezahlt wird. Zum einen das Bewusstsein der Bedeutung der dritten Säule und zum anderen bedingt es die finanziellen Möglichkeiten dafür. Bucher: «Im Kanton Aargau trifft beides zusammen. Die Leute wissen um die Wichtigkeit der dritten Säule, und sie haben aufgrund der moderaten Steuerbelastung und der moderaten Lebenshaltungskosten im Kanton verhältnismässig gute finanzielle Möglichkeiten für solche Einzahlungen.»

Was ist die Hauptmotivation? Nebst der finanziellen Absicherung des dritten und vierten Lebensabschnitts und des Ansparens für das selbstbewohnte Wohneigentum spielen laut Bucher vor allem die sich aus der Einzahlung ergebenden Steuerersparnisse eine wichtige Rolle.

Schweizweit mehr Einzahlungen

Die Einzahlungen in die dritte Säule tendieren in der ganzen Schweiz nach oben. Das ist auch im Aargau so. Bucher: «Sowohl die Anzahl Vorsorgenehmer wie auch das durchschnittliche Vorsorgevermögen steigen.»