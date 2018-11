Laut einer Studie der Universität Bern ist die Aue entlang der Bünz in Möriken voll mit Mikroplastik. Die winzigen Plastikteile sind von blossem Auge kaum zu erkennen, können aber in die Nahrungskette von Tieren gelangen. Gemäss der Studie gibt es in der Bünzaue in Möriken, die 1999 bei einem Hochwasser natürlich entstand, mehr Mikroplastik als in jedem anderen der 29 untersuchten Naturschutzgebiete.

Die winzigen Plastikteile seien häufig kleiner als ein Millimeter, heisst es in der Studie weiter. Das belastende Material stamme primär aus Abrieb von Autoreifen, allerdings sei auch Littering im betroffenen Gebiet ein grosses Problem, sagte Fischer Roland Herrigel kürzlich gegenüber dem Regionaljournal Aargau-Solothurn von Radio SRF. Besonders in den Sommermonaten werde viel Abfall in den Auen liegen gelassen. Dieser werde schliesslich bei Hochwasser unter die Kieselsteine geschwemmt und dort zu immer kleineren Teilen zermahlen, beschrieb Herrigel die Problematik. (fh/luk)