Wortwörtlich auf dem Trockenen sassen viele Aargauer Bauern im Hitzesommer im letzten Jahr. Das nötige Regenwasser fehlte, zudem verbot der Kanton die Wasserentnahme aus Bächen und kleinen Flüssen. Kurzfristig fordern die Bauern eine stärkere Grundwassernutzung zur Bewässerung ihrer Kulturen. Längerfristig ausgerichtet ist ein Projekt mit dem Titel «Landwirtschaft und Bewässerung im Klimawandel – Anpassung als Chance», das am Montag lanciert wurde. Im neuen Infoflyer des kantonalen Departements Bau, Verkehr und Umwelt wird der Aargau als Top-5-Agrarkanton der Schweiz bezeichnet. «Entsprechend wichtig ist es, dass die Landwirtschaft auch in Zukunft eine Perspektive hat», schreibt Norbert Kräuchi, Leiter der Abteilung Landschaft und Gewässer. Der Kanton gehe die Problematik ganzheitlich an, heisst es im Flyer weiter.

230'000 Franken kostet das Pilotprojekt «Landwirtschaft und Bewässerung im Klimawandel – Anpassung als Chance!».

Es dauert drei Jahre und wird je zur Hälfte vom Bund und vom Kanton finanziert.

Früher wurde stark entwässert Das Landwirtschaftssystem im Aargau ist laut dem Flyer «historisch bedingt nicht auf zu wenig Wasser ausgerichtet, sondern auf zu viel Wasser». So wurden früher Sumpfgebiete im Reusstal trockengelegt, im letzten Jahrhundert wurde der Wasserhaushalt der Bünz korrigiert und Drainage-Leitungen wurden im Landwirtschaftsgebiet eingezogen. «Vielleicht muss im Hinblick auf trockenere und heissere Sommer hier ein Umdenken stattfinden, wir wollen herausfinden, welche Möglichkeiten es gibt», sagt Kräuchi. Mit dem Klimawandel verändert sich die Situation, so haben Sommer und Herbst 2018 eindrücklich gezeigt, was den Gewässern und der Landwirtschaft künftig blüht: Die Pegel waren massiv gesunken, viele Bachabschnitte sogar ganz trockengefallen. In den letzten Jahren hätten sich solche Ereignisse im Aargau insbesondere im Bünztal gehäuft. Deshalb müsse die Wassernutzung den neuen klimatischen Bedingungen angepasst werden, andererseits könnten sich für die Landwirtschaft auch Chancen ergeben, so zum Beispiel durch eine längere Vegetationsperiode.

Vor dem Hitzesommer eingereicht Im Rahmen eines Pilotprojekts werden für den Aargau nun die fehlenden Grundlagen erarbeitet. Vertieft betrachtet wird das Einzugsgebiet der Bünz, wo eine Strategie aufzeigen soll, wie der Trockenheit langfristig sinnvoll begegnet werden kann. Im Bünztal hätten sich viele Landwirte damit arrangiert, «dass ich ihnen praktisch regelmässig das Wasser abstellen muss», sagt Norbert Kräuchi. In anderen Gebieten des Kantons sei das aber nicht der Fall. Er hofft, die Erkenntnisse aus dem Projekt im Bünztal auf andere Regionen übertragen zu können. Das Projekt ist ein Teil des nationalen Pilotprogramms zur Anpassung an den Klimawandel, mit dem der Bund innovative Lösungsansätze fördert. Es dauert drei Jahre und kostet insgesamt 230 000 Franken. Davon übernehmen Bund und Kanton die Hälfte. «Wir haben das Projekt schon im März 2018 eingereicht, also vor dem trockenen, heissen Sommer im letzten Jahr», sagt Kräuchi. Der offizielle Kick-off-Anlass fand am Montag im Landwirtschaftlichen Bildungszentrum Liebegg in Gränichen statt.

26 Grad warm war die Bünz bei Möriken-Wildegg im August 2018, zudem war der Wasserstand sehr niedrig. Deshalb musste der Kanton die Wasserentnahme für die Bewässerung von landwirtschaftlichen Kulturen verbieten.