Nur zwei abgeschlossene Verträge

Von einem Abenteuer sprach Fredi Siegrist zu Beginn des Pilotprojekts, für das er beim Aargauer Bauernverband die Verantwortung trägt. Ein Abenteuer, das zumindest fürs erste von vier Jahren noch nicht ans gewünschte Ziel geführt hat. Nur gerade zwei Personen haben bislang einen Lehrvertrag mit Landwirtschaftsbetrieben abgeschlossen. Zwar gab es noch einige wenige Bewerber mehr, doch diese erfüllten die schulischen Anforderungen nicht. Siegrist: «Wir haben immer gewusst, dass es schwierig werden würde. Dass sich nur so wenige Personen für eine Lehrstelle interessiert haben, überrascht uns aber schon.»

Eine Erklärung für das bescheidene Interesse an der Arbeit auf dem Bauernhof hat Fredi Siegrist nicht. Seine Vermutung: «Womöglich haben viele aus ihren Heimatländern ein eher negatives Bild von der Landwirtschaft und eine falsche Vorstellung, was sie bei der Arbeit erwarten würde.» Ob auch die teilweise harte körperliche Arbeit und die langen Tage auf Feldern und in Ställen abschreckend wirkten, könne er nicht beurteilen, sagt Siegrist.

Fest steht: Für eine ganze Klasse am Landwirtschaftlichen Zentrum Liebegg wären zwölf Lehrlinge nötig gewesen. Die beiden Teilnehmer werden allerdings trotzdem ihre Ausbildung beginnen und ab Anfang September an zwei Tagen pro Woche in einer Klasse mit Auszubildenden aus verschiedenen Berufen den Unterricht am Landwirtschaftlichen Zentrum Liebegg besuchen können. Der eine Betrieb sei vom Schnupperlehrling derart begeistert gewesen, dass dieser ab sofort mit der Arbeit beginnen konnte.

«Wir bleiben dran»

Trotz der Enttäuschung denkt der Projektverantwortliche Fredi Siegrist nicht ans Aufgeben. «Nun ist halt die erste Etappe schiefgelaufen, doch wir bleiben dran.» Bislang ist keiner der 20 Betriebe abgesprungen. Siegrist hofft, dass dies so bleiben wird – und sich nächstes Schuljahr doch noch Flüchtlinge melden werden, die sich zu Landwirten ausbilden lassen wollen. «Vielleicht sorgt die Mundpropagandader bei den Teilnehmern für einen zusätzlichen Schub.»