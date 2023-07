Photoshop So haben sie Aarau, Baden und Brugg noch nie gesehen – das stellt künstliche Intelligenz mit Fotos aus dem Aargau an Das Bildbearbeitungsprogramm Adobe Photoshop setzt auf künstliche Intelligenz. Dadurch wird die Bildmanipulation so einfach wie noch nie. Ein Versuch mit Fotos aus unserem Archiv.

Dass Bilder mittels Programmen wie Photoshop manipuliert werden können, ist längst bekannt. Dass die Technik dazu immer besser wird, überrascht auch niemanden. Nun aber ist es noch einmal viel einfacher geworden, bestehende Bilder zu manipulieren. Adobe baut die künstliche Intelligenz in Photoshop ein.

So können einerseits Dinge, die störend wirken, ganz leicht so ausradiert werden, dass es auf dem Foto nicht mehr auffällt. Dazu ist es aber auch möglich, komplett neue Inhalte generieren und nahtlos in ein bestehendes Bild einfügen zu lassen. Oder ein Bild um ein Vielfaches zu erweitern.

Diese «generische Füllung» gibt es vorläufig erst in der Beta-Version und wird bestimmt noch Verbesserungen erfahren. Noch stösst die KI immer wieder an Grenzen. Dennoch ist schon jetzt eindrücklich, wie einfach das Verändern von Bildern teilweise ist. So ist ein gewisses Photoshop-Grundwissen nach wie vor nötig, Manipulationen benötigen aber deutlich weniger Zeit. Häufig ist es ein Rumprobieren, bis die KI das gewünschte Ergebnis ausspuckt.

Hier einige Beispiele, die beim Ausprobieren der Beta-Version entstanden sind.

Bild 1: Brugg im Klimawandel? Original Photoshop Originalbild: Maja Reznicek

Bild 2: Baden braucht eine richtige Burg, keine Ruine Original Photoshop Originalbild: Richard Linder

Bild 3: Heiternplatz – ein Leuchtturm über die Region hinaus Original Photoshop Originalbild: Philipp Indermühle

Bild 4: Altstadt Rheinfelden – Shopping am Wasser Original Photoshop Originalbild: Sandra Ardizzone

Bild 5: Bahnhofstrasse Aarau als Pionier Original Photoshop Originalbild: Nadja Rohner

Bild 6: Fauchi verteidigt die Lenzburg Original Photoshop Originalbild: Eva Berger

Noch sind mit wenig Aufwand vorgenommene Bildmanipulationen häufig erkennbar. Aber die Versuchsreihe zeigt, dass wir nicht nur zukünftig, sondern schon jetzt, gut daran tun, Fotos kritisch zu betrachten. Die Technik wird immer besser und einfacher zu bedienen, die Gruppe der Menschen, die damit hantieren können entsprechend grösser. Und das wiederum erhöht die Anzahl Bildmanipulationen die im weltweiten Netz kursieren.