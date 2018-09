Herr Müller, warum gehen Sie nach einer Amtsperiode im Ständerat?

Philipp Müller: Ich möchte die Politik verlassen, solange sie mir noch Freude macht. Und das tut sie – auch für mein letztes Jahr in Bern bin ich topmotiviert.

Sie haben ein zweites Mal geheiratet und sind nach Meisterschwanden gezogen. Hat das Ihren Entscheid beeinflusst?

Nein. Meine Frau unterstützt mich voll, in allem, was ich mache. Sie ist selber voll berufstätig und arbeitet in Zürich. Aber natürlich haben wir lange über meine politische Zukunft diskutiert. Langweilig wird mir nicht!