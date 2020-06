Pharma muss in die Schweiz ziehen: Aargauer Grüne machen Ernst im Kampf gegen Medikamentenmangel

Er ging wohl an niemandem vorbei: der Maskenmangel in der Schweiz während der Coronapandemie. Inzwischen ist er überwunden, in kleiner Menge kann man in zahlreichen Geschäften Hygienemasken aller Art kaufen. Doch das Problem, dass medizinische Ressourcen fehlen, ist nicht gelöst – im Gegenteil. Mehrere hundert Medikamente sind momentan in der Schweiz nicht lieferbar. Dazu gehören beispielsweise: Antibiotika, Epilepsiemedikamente, Impfstoffe. Weil sich die Produktion günstiger Medikamente kaum mehr lohnt, produzieren Pharmafirmen ihre Wirkstoffe immer öfter nur noch an einem Standort. Passiert dort etwas, fehlen weltweit Medikamente.

Um dieses Problem zu lösen, wollen die Aargauer Grünen eine Standesinitiative einreichen. In dieser verlangen sie, dass der Bund die lückenlose Versorgung mit Medikamenten gesetzlich festschreibt. Für eine lückenlose Versorgung, so der Grünen-Sprecher und Arzt Severin Lüscher, brauche es «ausreichende Lagerhaltung» sowie die Produktion von wichtigen Medikamenten in der Schweiz. Um Pharmafirmen dazu zu bringen, in der Schweiz zu produzieren, seien ausserdem «verbindliche Regeln» notwendig. Gewisse Leistungen könne man von den Pharmafirmen verlangen, meint Lüscher: «Man könnte sagen: Wir geben euch gute Rahmenbedingungen, wenn ihr dafür in der Schweiz Medikamente produziert».

Zu liberal, um Produktionsorte vorzuschreiben

Anders sieht dies FDP-Grossrätin und Apothekerin Martina Sigg: «Um Firmen vorzuschreiben, wo sie produzieren müssen, bin ich zu liberal». Nichtsdestotrotz findet sie das Anliegen der Grünen aber grundsätzlich richtig: «Der Markt muss verändert werden, weil der Kostendruck auf die Produzenten extrem ist».

Eine Lösung für das Problem mit der Medikamentenversorgung hat die Grossrätin aber nicht. Sie schlägt vor, die Lage «sauber zu analysieren». Man könne auch von den Unternehmen verlangen, ein Medikament an mehreren Standorten zu produzieren – damit nicht ein Medikament fehlt, wenn an einem Standort etwas passiert. «Es gibt noch viele mögliche Wege», sagt Sigg. Dass eine Standesinitiative dafür die richtige Form ist, bezweifelt sie: «Das Gebiet ist Bundeskompetenz, ausserdem laufen schon sehr viele Vorstösse.»