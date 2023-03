Pfadi Aargau Steigende Mitgliederzahlen und eine neue «Pfasyl»-Abteilung Die Pfadi Aargau erfreut sich steigender Beliebtheit. Zudem wurde eine neue Abteilung aufgenommen, die sich mit spielerischen Aktivitäten für Kinder in Asylzentren einsetzt.

Pfadi ist nach wie vor eine beliebte Freizeitbeschäftigung. Michael Spillmann

Pfasyl ist eine Gruppe von ehemaligen und aktiven Leitungspersonen aus der Pfadi Aargau und der Pfadi Kanton Solothurn. Die Idee ist nicht grundsätzlich neu, es gab bereits in anderen Kantonen derartige Projekte. Auch im Aargau existiert die Gruppe bereits seit letztem Jahr. Nun wurde sie aber an der Delegiertenversammlung vom letzten Samstag als eigenständige Abteilung mit eigener Leitung und Kasse in den Kantonalverband aufgenommen. Das hat Pfadi Aargau mitgeteilt.

Auf dem Programm stehen gemeinsame Aktivitäten und typische Pfadispiele – auf dem Spielplatz, aber auch im und um den Wald. Dazu werden jeden zweiten Sonntagnachmittag Kinder von den Asylzentren Aarau, Buchs und Suhr abgeholt. Im Unterschied zu anderen Pfadiabteilungen gibt es hier keine separaten Altersgruppen. Grundsätzlich dürfen alle Kinder ab 4 Jahren – Erlaubnis der Eltern vorausgesetzt – daran teilnehmen. So können ausdrücklich auch junge Erwachsene dieses Angebot nutzen, heisst auf der Homepage von Pfasyl Aargau.

An der Delegiertenversammlung wurde auch eine neue Kantonsleiterin gewählt. zvg

Allgemein erfreut sich Pfadi Aargau grösserer Beliebtheit. Alle 27 lokalen Pfadigruppen verzeichneten ein konstantes Wachstum, heisst es in der Mitteilung weiter. Der Kantonalverband zählte im Jahr 2022 insgesamt 2850 Mitglieder. Das sind 122 mehr als im Vorjahr. Zum Interesse beigetragen habe sicher das Bundeslager letzten Sommer.

An der Delegiertenversammlung in Baden wurden zudem Samuel Urech und Christine Fischer aus dem Vorstand verabschiedet, wobei Letztere Leiterin des Krisenteams bleibe. Lea Kalt wurde als neue Kantonsleiterin gewählt, die damit Stefanie Schnyder ersetzt. (phh)