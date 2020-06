Peugeot nach Unfall stehen gelassen ++ Auto kollidiert mit Velofahrerin (15) ++ Beim Überholen knallte es

Bettwil, 30. Juni: Beschädigter Peugeot bei ehemaliger Militäranlage gefunden – vom Fahrer fehlt jede Spur

Nachdem sie zunächst in die Schule ging, begab sie sich gegen Mittag für eine Untersuchung ins Spital, wie die Aargauer Kantonspolizei mitteilt. Diese bittet den Unfallverursacher, sich zu melden, um den Sachverhalt zu klären. Er war gemäss Angaben der Schülerin weitergefahren, nachdem sie ihm gesagt hatte, es sei alles in Ordnung. Der am Unfall beteiligte Lenker ist zirka 50- bis 60-jährig, trug gepflegte Kleidung, ist zirka 170 – 180 cm gross und hat glatte bis leicht gekrauste weissgraue Haare. Die Kantonspolizei, Stützpunkt Baden (Tel. 056 200 11 11) sucht Zeugen, die den Unfall beobachteten.

In Mellingen hat sich am Montagmorgen ein Verkehrsunfall ereignet. Ein Auto stiess um ca. 7.20 Uhr seitlich-frontal mit einer 15-jährigen Velofahrerin zusammen, worauf diese stürzte. Sie trug Prellungen und Schürfungen davon.

Am frühen Dienstagmorgen stiess die Polizei auf einen beschädigten Peugeot in Bettwil. Der Fahrer war nicht anwesend, die Polizei sucht Zeugen. Zum Artikel.

Der Unfall ereignete sich am Sonntag kurz nach 9 Uhr in der Autobahnausfahrt Aarau West in Richtung Zürich. Ein 25-jähriger Autolenker befuhr mit seinem Audi A6 die Autobahnausfahrt. Da der Fahrer seine Geschwindigkeit nicht anpasste, verlor er die Kontrolle über sein Auto und verursachte einen Selbstunfall. Verletzt wurde niemand. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Der Führerausweis wurde durch die Kantonspolizei Aargau abgenommen.

Bei einem Einsatz ist ein Polizist der Regionalpolizei Wohlen leicht verletzt worden. Ein alkoholisierter und am Kopf schwer verletzter Mann hatte sich am Freitag aggressiv gegen die Polizei und die Ambulanzbesatzung verhalten. Lesen Sie hier dazu den Artikel .

Am Sonntag kurz nach 14 Uhr wurde ein Jugendlicher mit einem Messer verletzt, wie die Kantonspolizei mitteilt. Wie sich herausstellte, gab es in Schöftland, im Bereich der Firma Purinox, eine verbale Auseinandersetzung unter drei Jugendlichen. Dabei wurde ein 15-jähriger mit einem Messer verletzt. Die Wunde musste im Spital versorgt werden. Die Polizei sucht Zeugen. Zum Artikel mit der Täterbeschreibung geht es hier .

Kurz nach 21 Uhr knallte es auf der Entfelderstrasse in Richtung Aarau: Ein 38-jähriger Schweizer wollte mit einem Lieferwagen zwei Fahrzeuge überholen. In der Folge bog er zwischen den beiden Autos wieder nach rechts ein, worauf es zu einer Kollision mit einem dieser Autos, einem BMW kam. Beim Unfall entstand Sachschaden in der Höhe von zirka 6000 Franken, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt.

Die Aargauer Kantonspolizei hat am Donnerstag während einer Geschwindigkeitskontrolle einen Raser erwischt. Der 51-jährige Schweizer Honda-Fahrer war zwischen der Kantonsgrenze (Reussbrücke Ottenbach) und Aristau-Birri 159 km/h schnell unterwegs. Erlaubt sind in dem Ausserortsbereich 80 km/h.

Die Aargauer Kantonspolizei hat am Donnerstagnachmittag einen Autofahrer über längere Zeit auf den Autobahnen A3 und A1 verfolgt. Der 40-Jährige wurde der Notrufzentrale wegen seiner auffälligen Fahrweise gemeldet. Er missachtete in der Folge mehrmals Haltezeichen der Polizei und verursachte mehrere Kollisionen mit Leitplanken und zwei anderen Fahrzeuglenkern, wie die Kantonspolizei mitteilt.

In Ennetbaden ist es am Mittwochabend zu einer Auffahrkollision zweier Autos gekommen. Daraufhin wurde eine Velofahrerin erfasst und weggeschleudert. Sie trug leichte Verletzungen davon. Zum Artikel.

Ein 21-jähriger Neulenker hat am Dienstagabend in Menziken seinen Führerausweis auf Probe der Polizei abgeben müssen. Der Kosovare hatte auf dem Parkplatz beim Schwimmbad mit seiner Limousine unnötige Fahrmanöver ausgeführt. Zum Artikel.

Der Mann hat am 22. Juni 2020 seinen Wohnort in Wettingen in unbekannte Richtung verlassen und galt seither als vermisst.

Die Kantonspolizei Aargau erhielt am Mittwoch die Meldung, wonach eine Drittperson der seit Montag vermisste 77-jährige Mann in Würenlos leblos auffinden konnte. Hinweise auf ein Verbrechen liegen nicht vor.

In Seengen ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Autofahrer geriet auf der Boniswilerstrasse auf die Gegenfahrbahn. Warum, ist noch unklar. Sein Wagen kollidierte mit einem korrekt entgegenkommenden Auto. Es wurde niemand verletzt. An den Autos entstand leichter Sachschaden.

Das Opfer der Straftat, eine junge Schweizerin, gab an, dass ihr nach einer Busfahrt in Wettingen ein Mann an den Wohnort gefolgt sei. Daraufhin sei er in ihre Wohnung gelangt, wo es zu einem sexuellen Übergriff gekommen sei. Der Täter habe sie auch mit einem gefährlichen Gegenstand bedroht. Zum Artikel.

Ein 22-jähriger afghanischer Asylbewerber hat in der Nacht auf Sonntag in Wettingen an einer jungen Schweizerin unter Drohung sexuelle Handlungen ausgeführt. Die Polizei konnte ihn inzwischen festnehmen.

Die Polizei hat die Vespa sichergestellt. Sie klärt ab, wie es zum Unfall kam, der sich um 9 Uhr an der Nordstrasse ereignete. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. (mwa)

In Wohlen ist am Montagvormittag ein Vespa-Fahrer verunfallt. Aus noch unbekannten Gründen löste sich das Hinterrad der Vespa. Der 64-jährige Fahrer stürzte und wurde leicht verletzt. Eine Amblanz fuhr ihn ins Spital.

Die Aargauer Kantonspolizei nahm dem Unfallverursacher den Führerausweis ab, wie sie mitteilt. Die zuständige Staatsanwaltschaft Brugg eröffnete eine Strafuntersuchung und ordnete eine Blut- und Urinprobe an, um den Verdacht auf Fahren in fahrunfähigem Zustand abzuklären. (mwa)

In Kaiserstuhl hat ein 35-Jähriger am Sonntag einen Selbstunfall verursacht. Mit einem Blutalkoholgehalt von über 1,9 Promille fuhr er kurz nach 19 Uhr in den Kreisverkehr auf Höhe des Restaurants Kreuz. Aus noch ungeklärten Gründen fuhr er geradeaus, wodurch sich das Auto überschlug. Er verliess das Auto selbstständig, wurde jedoch von einer Ambulanz ins Spital gefahren.

Ein 15-Jähriger Velofahrer ist am Sonntagmittag auf einer Kreuzung in Hägglingen seitlich in ein Auto geprallt. Er schlug mit dem Kopf auf die Frontscheibe des Autos auf. Nach Polizeiangaben trug er einen Helm. Eine Ambulanz brachte ihn ins Spital.

Der Jugendliche trug mittelschwere Verletzungen davon. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte die 55-jährige Lenkerin des Autos den Vortritt missachtet haben, wie die Kantonspolizei mitteilte. Am Auto und am Velo entstand Schaden in unbekannter Höhe. (sda)

Die Aargauer Kantonspolizei hat am Samstag in Tegerfelden und Schöftland mehrere Tempo-Sünder aus dem Verkehr gezogen. Bei der Geschwindigkeitskontrolle in Tegerfelden stoppte sie einen 28-Jährigen, der seinen Töff ausserorts auf 142 km/h beschleunigte. Am Schluss resultierte eine strafbare Tempo-Überschreitung von 58 km/h, wie die Kantonspolizei mitteilt. Sie nahm dem Töff-Fahrer den Führerausweis auf der Stelle ab.

Sieben weitere Schnellfahrer – sechs auf dem Töff und eine Autolenkerin – fuhren zwischen 115 und 129 km/h schnell. Vier von ihnen durften nicht weiterfahren.

Bei der Kontrolle in Schöftland ging der Polizei ein Autofahrer ins Netz, der mit seinem Mercedes ausserorts 131 km/h schnell unterwegs war. Erlaubt sind dort maximal 80 km/h. Der 23-Jährige war seinen Führerausweis auf der Stelle los. Ein Töfffahrer geriet mit 114 km/h in die Kontrolle. Er durfte vorerst weiterfahren, muss aber damit rechnen, das "Billett" abgeben zu müssen. (mwa)

