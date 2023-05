Bekannter Aargauer Tierschützer tot in seinem Haus gefunden

Der Kölliker Tierschützer Peter Suter lebt nicht mehr. Der 76-Jährige wurde am Donnerstag in seinem Haus in Kölliken tot aufgefunden. Nachdem sein Nachbar ihn mehrere Tage nicht mehr gesehen hatte und auch Angehörige ihn nicht erreichen konnten, wurde die Polizei informiert.