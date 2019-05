Neue Verwaltungsrätin

Dr. Corinne Mühlebach ist Betriebswirtschafterin und studierte an der Universität St. Gallen. Sie spezialisierte sich auf KMU und insbesondere auf Familienunternehmen. An der Fachhochschule Nordwestschweiz unterrichtet sie am Institut für Finanzmanagement Strategisches Marketing, Management und Ökologie. Im Rahmen ihrer Lehr- und Forschungstätigkeit beschäftigt sich die Aargauerin intensiv mit Innovation und Wachstum. Dr. Corinne Mühlebach ist Mitinhaberin und Geschäftsführerin der Mühlebach AG in Würenlingen. Die 43-jährige Unternehmerin gibt ihr Wissen an Vorträgen weiter, ist Präsidentin des Verbands der Getreidesammelstellen der Schweiz (VGS) und wohnt in Würenlingen.