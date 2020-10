Personalmangel: An Aargauer Spitälern sollen Corona-Infizierte weiterarbeiten

Es ist ein brisantes Dokument, das am Mittwoch gegen Mittag auf Twitter auftauchte. SP-Aargau-Präsidentin und Nationalrätin Gabriela Suter verbreitete den Screenshot eines E-Mails vonKantonsärztinYvonne Hummel, in dem es um den Einsatz von Pflegekräften mit Covid-19-­Symptomengeht.Schon jetzt bestehe in einzelnen Spitälern aufgrund der Coronasituation ein «relevanter Personalmangel», oder dies sei in baldiger Zukunft zu erwarten, hält Hummel fest.