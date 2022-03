Persönlich Wenn es regnet und der Zöllner mal keine Lust hat: Das kuriose Verzollen einer Kaffeemaschine Wer Waren von der Schweiz nach Deutschland einführen will, muss diese je nachdem verzollen. Unser gewissenhafter Autor bemerkte dabei, dass dies kaum alltäglich sein kann. Eine Kolumne. Hans Christof Wagner Drucken Teilen

Unser Autor wollte am Zoll Stein–Bad Säckingen eine Kaffeemaschine verzollen. Das sorgte für Überforderung. Hans Christof Wagner

Vermutlich kommt es nicht alle Tage vor, dass jemand etwas aus der Schweiz nach Deutschland einführen möchte. Denn wenn das jemand tun will und er sich an die Regeln hält, kann dies schon einmal für Verwirrung an einem Zollübergang sorgen.

So ging es mir nach dem Kauf einer Espressomaschine in Laufenburg am Zoll in Stein-Bad Säckingen. Ordentlich die deutsche Mehrwertsteuer wollte ich dafür abführen. Der Schweizer Zöllner dachte, ich wollte die Maschine in die Schweiz bringen, forderte die 7,7 Prozent von mir. Bis er den Fehler merkte und mich zum deutschen Zoll rüberschickte.

Doch dort war man mit mir überfordert. Und über mich verwundert. Was denn das Besondere an dieser Espressomaschine sei, dass man die nicht auch in Deutschland und billiger kaufen könne, wollte der deutsche Zöllner wissen. Auf meinen Einwand, dass ich sie in Laufenburg gekauft habe, auch um sie im Garantiefall dorthin bringen zu können, zeigte er vollstes Verständnis. «Ich kaufe auch nicht gern in irgendeinem Onlineshop ein», gestand er und bat mich, zu warten. Er sei alleine und der Computer eigentlich schon runtergefahren. Und dann meinte er noch, er müsse die Ware in Augenschein nehmen.

Aber schon am Auto bricht er die Aktion doch noch ab. Schliesslich war es bereits dunkel und es regnete obendrein. Dann lieber wieder zurück in die trockene Amtsstube, die ich nach knapp einer Stunde, um 181,05 Euro erleichtert und mit sechs abgestempelten Formularen im Gepäck, wieder verlassen kann.