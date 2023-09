Persönlich Wahlkampfhilfe für Unpolitische: Fressen Sie sich durch den Wahlkampf! Es gibt viele Möglichkeiten, wie man herausfinden kann, welche Kandidierenden man in den National- oder Ständerat wählen soll. Unser Autor hat eine gefunden, die besonders für unpolitische Personen interessant sein dürfte: Wahlkampfgeschenke.

Wahlkampfgeschenke in allen Variationen. Bild: Dominic Kobelt

Manchmal sind Politik-Podien spannend. Und in diesem Wahlherbst gab es mit dem politischen Speed-Dating von Arbeit Aargau oder dem Polit-Slam, organisiert von Colette Basler (SP) und Maya Bally (Mitte), auch durchaus unkonventionelle und überraschende Formate. Doch von den «gewöhnlichen» Diskussionen, von denen wir Journalisten manchmal mehrere hintereinander besuchen, hat man irgendwann auch mal genug. Zu bekannt sind Positionen und Argumente.

Ein Trost sind da die Wahlkampf-Geschenke, die an solchen Anlässen verteilt werden. Gegen Langeweile hilft, sofern man drei Freunde findet, das Jasskarten-Set von Marianne Binder (Mitte). Wenn nicht unterhaltsam, so zumindest praktisch sind die Partei-Taschentücher mit dem Slogan «Nase vorn. Ab durch die Mitte!». Bleibt für die Kandidierenden zu hoffen, dass damit am Wahlsonntag nur Freudentränen getrocknet werden.

An uns Journalisten gedacht hat wohl die EVP, die Bleistifte anbietet. Und Gummibärli. Doch kulinarisch bleibt die Partei damit etwas zurück. Manuela Ernst (GLP) macht mit Teigwaren der gleichnamigen Firma für sich Werbung. Und Colette Basler buhlt mit Gerstensaft um die Gunst der Wählerinnen und Wähler: «Weil Politik mein Bier ist», heisst der Slogan.

Wenn Sie also von Politik keine Ahnung haben, und sich auch nicht damit beschäftigen möchten, dann lassen Sie doch Ihren Magen entscheiden, welchen Kandidierenden Sie ihre Stimme geben. Die Auswahl ist gross!