Persönlich Nicht die Hühner erschrecken! Unser Redaktor Dominic Kobelt hat Mitleid mit Tieren, die sich ab des 1. August-Feuerwerks erschreckt haben – hat sich aber kürzlich selbst erschrocken, weil eine Katze Unfug getrieben hat. Dominic Kobelt Drucken Teilen

Die Hühner auf ihrem Spaziergang durch den Garten. Dominic Kobelt

Unlängst wurde der Geburtstag der Schweiz gefeiert. In Bremgarten ersetzte man in diesem Jahr die Raketen durch eine Lasershow, und auch in Zufikon will man ab nächstem Jahr keine Böller mehr in den Himmel schiessen. Über 70 Prozent haben sich in einer Umfrage dafür ausgesprochen, dass die Gemeinde künftig ein Alternativprogramm auf die Beine stellt. Trotzdem, oder gerade deswegen, chlöpfte es am hiesigen 1. August ganz ordentlich in meinem Quartier. Auch wenn ich mich nicht zu den Feuerwerks-Gegnern zähle – ich habe Mitleid mit Hunden und Katzen, die ob des Lärms erschrecken.

Ganz besonders mit jenen, die in «meinem» Haus wohnen: Die Familie, die mir meine Einliegerwohnung vermietet, hat sich erst kürzlich zwei junge Büsi zugetan. Doch auch wenn diese sich am 1. August wohl gefürchtet haben, so hielt es sie nicht davon ab, selbst für Aufruhr zu sorgen.

Als ich kürzlich vor meinem Briefkasten stand, kam mir aus dem Garten wild flatternd und gackernd ein Huhn entgegen, steuerte knapp an mir vorbei und versteckte sich hinter mir. Die junge Katze «Lady», die ihm freudig nachgejagt war, bremste ab, registrierte meinen strengen Blick und sah mich mit unschuldigen, fragenden Augen an. «Nicht die Hühner erschrecken», tadelte ich sie. Als wäre ihr das jetzt klar, legte sie den Kopf schief, drehte um und marschierte davon. Nach kurzer Zeit war die Henne zurück im Hühnerstall, wo sie sich vom Schreck erholen konnte.