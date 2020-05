Perry Center erlässt Mieten der Geschäfte zu 90 Prozent

Das Perry Center in Aarburg-Oftringen hat durch den Lockdown massive Umsatzeinbussen erlitten. Geschäftsführer Ruedi Bügler schätzt, dass dem Einkaufscenter gegen 20 Millionen Franken Einnahmen entgangen sind. Der bundesrätliche Schliessungsbefehl für die meisten Geschäfte traf das «Perry» in einem ungünstigen Moment: «Wir sind mitten in einer für uns sehr risikoreichen und kostspieligen Investitionsphase», sagt Bügler.

Als der Lockdown verkündet wurde, hat die private Familiengesellschaft Interkauf AG, der das Perry Center gehört, den eingemieteten Geschäften die Mieten für die Monate März und April gestundet. Man sei auf der Suche nach partnerschaftlichen Lösungen, sagte Bügler vor einem Monat. Die Lösung liegt nun auf dem Tisch: Die Interkauf AG erlässt den Geschäften in den Monaten April und Mai 90 Prozent der Mieten. «Primär hat uns der Lockdown zu dieser Massnahme veranlasst», sagt Bügler. Aber der Vorschlag sei auch eine Anerkennung und ein Dankeschön für die Geduld der Mieter und deren Verständnis während der Totalerneuerung unseres Centers. Nicht erlassen werden hingegen die Nebenkosten. Diverse Aufwendungen liefen im Lockdown weiter, so die Kosten für Sicherheit, Bewachung oder Brandschutz.

Ein 90-prozentiger Mieterlass während zweier Monate sei aber fair, so der Center-Leiter weiter: «Unsere Partnerschaft mit den Geschäften ist auf lange Frist ausgelegt. Wir hoffen, mit dem Angebot die kurzfristigen Turbulenzen rasch, unkompliziert und solidarisch zu lösen.» Nun gehe es darum, sich auf eine erfolgreiche Zukunft zu konzentrieren sowie unsicheren und kostspieligen rechtlichen Streitereien vorzubeugen.