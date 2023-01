Paul scherrer institut Neues Zentrum im Park Innovaare fördert Autos ohne Fahrer, Realität ohne Menschen und Intelligenz ohne Gehirne Autonomes Fahren, Quantencomputer und virtuelle Realität: Diese Technologien dürften dank des neuen Zentrums «Swiss PIC» am Paul Scherrer Institut in Villigen einen Schub erhalten.

Das Technologietransferzentrum Swiss PIC wird in den Park Innovaare einziehen und damit in die unmittelbare Nachbarschaft des Paul Scherrer Institutes. ZVG

Die Zukunft gehört den selbstfahrenden Autos, den selbstdenkenden Computern und der erweiterten Realität: Davon ist man jedenfalls am Paul Scherrer Institut (PSI) überzeugt.

In der Nähe des weltbekannten Forschungsleuchtturms in Villigen entsteht deshalb ein neues Technologietransferzentrum. Das «Swiss Photonics Integration Center» widme sich dem Wissenstransfer zwischen Akademie und Industrie im Bereich der Photonik, schreibt das PSI in seiner Mitteilung. Das Zentrum bezieht Räumlichkeiten im Park Innovaare.

Was ist Photonik?

In der Photonik verwendet man Licht zur Informationsübertragung: Daten werden über sogenannte photonisch integrierte Schaltkreise übermittelt. Die Lichtteilchen – die Photonen – sind dabei das Äquivalent zu den Elektronen in mikroelektronischen Systemen.

Was hat das mit künstlicher Intelligenz und Quantencomputern zu tun?

Diese Art Systeme wird in verschiedenen Industriezweigen benötigt. Photonik ist bereits in vielen Komponenten unseres Alltags enthalten, unter anderem in Smartphones, in Glasfasernetzen oder in Internet-Routern. Sie könnten auch in Technologien zum Einsatz kommen, die noch in den Kinderschuhen stecken, wie etwa in der Entwicklung von Quantencomputern, dem autonomen Fahren, künstlicher Intelligenz sowie erweiterter und virtueller Realität.

Welche Rolle erfüllt das Zentrum?

Die Verwendung der photonischen Systeme birgt allerdings Tücken, die deren skalierbare industrielle Produktion und nachträgliche kommerzielle Nutzung bremsen. Insbesondere sei die Einbettung der photonischen Systeme in geschlossene Bauteile eine Herausforderung, erklärt das PSI in seiner Mitteilung. Einer der Ansatzpunkte des Swiss PIC wird es sein, der Industrie zu diesem sogenannten «photonic packaging» Expertise anzubieten. Aber nicht nur: «Neben dem photonic packaging sind die derzeit kritischen Schritte die Montage, die Prüfung sowie die Zulassung photonischer Systeme», sagt Kirsten Moselund, Leiterin des Labors für Nano- und Quantentechnologien am Paul Scherrer Institut und Mitinitiatorin des Swiss PIC.

An wen richtet sich das Angebot?

Das Technologietransferzentrum wird vor allem Start-ups und KMU seine Dienste anbieten. Diese werden ein breites Spektrum abdecken, von der Beratung bis hin zum Design oder zum Aufbau von massgeschneiderten Infrastrukturen, sodass die Kunden Kleinserienproduktionen starten können.

Wer bezahlt?

Finanziell wird das Zentrum durch verschiedene Akteure getragen, insbesondere durch das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung und den Dachverband der Technologietransferzentren im Bereich fortschrittlicher Fertigungstechnologien («Advanced manufacturing technology transfer centers», AM-TTC).

Die Förderung erfolgt aber auch aus Mitteln des ETH-Rats. Ausserdem erhält Swiss PIC Fördergelder vom Bund gemäss Artikel 15 des Bundesgesetzes über die Förderung der Forschung und der Innovation und wird von verschiedenen Partnern aus der Industrie und Forschung mitfinanziert. Ein genaues Budget liegt noch nicht vor.

Wer steckt dahinter?

Zu den Gründungspartnern von Swiss PIC zählen ausserdem die gemeinnützige Gesellschaft Swiss Photonics, die beim Projektantrag federführend war, das Paul Scherrer Institut, die Ostschweizer Fachhochschule OST sowie die beiden auf integrierte Optik spezialisierten Firmen Ligentec und Polariton Technologies.

Das Swiss PIC ist neben dem auf Materialanalytik spezialisierten ANAXAM das zweite Technologietransferzentrum im Park. Es befindet sich im Aufbau und sucht aktuell Mitarbeitende. Benno Rechsteiner, CEO des Park Innovare, spricht von einem Meilenstein beim Aufbau eines «auf Photonik spezialisierten Cluster» am PSI. Industrie-Clusters, die sich um Forschungszentren bilden, würden einen effizienten Austausch von Wissenschaft und Industrie ermöglichen und optimieren somit die Wertschöpfungsketten von Unternehmen: «Die Ansiedlung des Swiss PIC stellt einen attraktiven Mehrwert sowohl für uns als auch für die Region dar und trägt zum Aufbau unseres gesamten Business-Ökosystems bei.»