Patientin sieht sich als Versuchskaninchen: Das wird Javier Fandino vorgeworfen

2013 hat Javier Fandino eine Patientin mit einem Hirntumor behandelt. Die Operation hat für den Neurochirurgen ein Nachspiel: Die Patientin hat eine Klage gegen den Chefarzt eingereicht. Die Anwältin wirft ihm vor, er habe die Patientin ungenügend aufgeklärt und sie als «Versuchskaninchen» missbraucht.

Javier Fandino soll der Patientin – ohne sie darüber informiert zu haben – vor der Hirntumoroperation die Substanz 5-ALA verabreicht haben. 5-ALA wird in der Neurochirurgie verwendet, damit der Chirurg im Operationssaal das kranke Tumorgewebe besser vom gesunden Hirngewebe unterscheiden kann. Die Patienten trinken wenige Stunden vor der Operation 5-ALA aufgelöst in Wasser. Die Substanz sammelt sich in den Tumorzellen an und bringt diese unter Blaulicht zum Leuchten.

Für Patienten mit bösartigen Tumoren entwickelt

5-ALA wird routinemässig angewandt. Allerdings nur bei bösartigen Hirntumoren. Fandinos Patientin hatte keinen bösartigen Tumor. Trotzdem hat er ihr die Substanz vor der Operation gegeben. Der pensionierte Neurochirurg Gerhard Hildebrandt schreibt in seinem Parteigutachten zum konkreten Fall der Fandino-Patientin, der Einsatz von 5-ALA sei «unnötig» gewesen. Die Fluoreszenztechnik sei für Patienten mit bösartigen Hirntumoren entwickelt worden.

Fandino sieht das anders. Er hat 5-ALA mehr als zehn Jahre lang routinemässig auch bei Patientinnen und Patienten mit gutartigen Tumoren angewandt. Das bestätigte er nicht nur gegenüber der «NZZ», das zeigt auch eine Studie, die er, zusammen mit anderen KSA-Ärztinnen und Ärzten, 2014 publiziert hat.

Die Studie wurde von der Ethikkommission nicht bewilligt. Fandino und das KSA stellen laut «NZZ» auf den Standpunkt, dass es nie eine eigentliche Studie gegeben habe, deshalb habe es auch keine Bewilligung gebraucht.