«Familie ist etwas, das immer glücklich macht», sagt Pascale Knecht, gefragt danach, was sie glücklich macht.

Und das glaubt man ihr so richtig. Ihre Familie spricht sie immer wieder an und grinst dabei breit: «Sie sind einfach nicht langweilig, meine Verwandten, da ist immer etwas los.»

So wird es wohl auch am heutigen Sonntag sein – Pascale feiert ihren Geburtstag und das wird wohl etwas Leben ins sonst so ruhige Felsenau bringen. Wir wünschen alles Gute! Und noch viele glückliche Momente.

