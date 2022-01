Parteitag Die Mitte lehnt Tabakwerbeverbots-Initiative nach intensiver Debatte ab Wie andere Parteitage derzeit hiess es auch für Die Mitte, sich digital zu treffen, um die Parolen für den 13. Februar zu fassen. Weitaus am meisten zu diskutieren gab die Initiative, die Kinder und Jugendliche vor Tabakwerbung schützen will.

Marianne Binder-Keller, Nationalrätin Die Mitte, leitete als Präsidentin den digital durchgeführten Parteitag. Alex Spichale / BAD

Man hätte sich gern physisch in Lenzburg getroffen, sagte Parteipräsidentin Marianne Binder am Dienstagabend zur Eröffnung des wegen Corona via Zoom durchgeführten Parteitags von Die Mitte. Man spiele nicht Stadt und Land, Jung und Alt oder Begüterte und weniger Begüterte gegeneinander aus, sagte Binder einleitend zur DNA der Partei.

Man stehe in der grössten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg, so Binder in einer Tour d`horizon durch aktuelle Themen. Gut an Corona sei immerhin, dass man jetzt gut digital unterwegs ist und lokale Produkte schätze. Auch «die böse Pharma-Lobby» werde nun etwas anders eingeordnet.

Klares Ja zur Medienvorlage vom 13. Februar

Hauptthemen des Parteitags waren die vier nationalen Abstimmungsvorlagen vom 13. Februar. Das Massnahmenpaket zugunsten der Medien wurde von Christof Nietlispach vorgestellt, Mitglied des Präsidiums des Verlegerverbands Schweizer Medien und Verwaltungsratspräsident der Freiämter Regionalzeitungen AG.

Er legte nüchtern Pro und Kontra dar, machte aber auch deutlich, dass er sich selbst für die Vorlage eingesetzt hat. Er verwies darauf, dass den gedruckten Zeitungen die Einnahmen wegbrechen. Es fehle jetzt schon das Geld für eine umfassende Regionalberichterstattung. Ein vielfältiges Medienangebot mit vielen Lokalzeitungen sei gerade im Aargau, dem Kanton der Regionen, wichtig.

Marianne Binder wollte wissen, ob der Staat wirklich direkt Onlinemedien fördern solle? Nietlisbach antwortete, der Staat könne damit nicht in die Redaktionen hineinreden. Die von vielen befürchtete Beeinflussung gebe es deswegen nicht. Der frühere BDP-Nationalrat (jetzt Mitglied Die Mitte) Bernhard Guhl warb für die Vorlage. Medienvielfalt sei sehr wichtig für die Schweiz. Ablehnende Voten gab es nicht. Der Parteitag beschloss deutlich die Ja-Parole.

Werbeverbot mit Initiative oder mit Gegenvorschlag?

Niemand wolle rauchende Kinder. Und niemand wolle, dass Kinder durch Werbung zum Rauchen kommen, sagte Gesundheitspolitikerin Ruth Humbel einleitend zur entsprechenden Initiative. Faktisch würde damit aber Tabakwerbung verboten, so Humbel. Sie bevorzugt den Gegenvorschlag des Parlaments. Der sei als Alternative griffig. Damit werde Tabakwerbung vielenorts verboten. Das neue Gesetz stärke den Jugendschutz und die Prävention.

Die Diskussion wurde rege und kontrovers genutzt. Christina Bachmann-Roth, Präsidentin der Mitte Frauen Schweiz verwies auf ihre klare Ja-Parole. Auch sie sei für die Initiative, denn Tabakwerbung wirke. Um Kinder und Teenager zu schützen, ist sie für die Initiative. Diese sei richtig wirksam. Grossrätin Edith Saner wiederum stört, dass die Initiative nicht klar sage, dass sie einfach ein Verbot will. Schliesslich lehnten 43 die Initiative ab, 18 stimmten zu.

Keine Diskussionen gab es bei der Initiative für ein Verbot von Tier- und Menschenversuchen. Sie wird mit 62 : 0 zur Ablehnung empfohlen. Zur Abschaffung der Stempelsteuer war die Parole ebenfalls rasch klar: Ja mit 54 : 8 Nein.

Dieth: Für 2021 Überschuss in dreistelliger Millionenhöhe zu erwarten

Erfreut über das grossrätliche Ja für strategischen Landkauf im Sisslerfeld: Finanzdirektor Markus Dieth. Toni Widmer / Aargauer Zeitung

Zum Schluss verwies Finanzdirektor Markus Dieth (Die Mitte) erfreut auf den just gestern im Grossen Rat gutgeheissenen Kredit für strategischen Landkauf im Sisslerfeld. Nun werde man zusammen mit den vier betroffenen Gemeinden vorwärts machen, es brauche Landumlegungen etc.

Zur finanziellen Situation des Kantons bestätigte Dieth, was er kürzlich in der AZ sagte: Für 2021 erwartet er statt des budgetierten 114-Millionen-Defizits – natürlich auch dank maximaler Nationalbankausschüttung – einen Überschuss in dreistelliger Millionenhöhe.