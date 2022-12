Parteisekretärin Holt sich Andreas Glarner seine grösste interne Kritikerin in die SVP-Spitze? Sie traut sich als eine der wenigen in der SVP, immer wieder den Stil von Parteipräsident Andreas Glarner zu kritisieren. Möglicherweise wird sie nun seine engste politische Weggefährtin: Barbara Borer-Mathys kandidiert als Parteisekretärin.

Nach 19 Jahren hört der 51-jährige Pascal Furer Ende Jahr als kantonaler SVP-Sekretär auf. In der Volkspartei hat dieser Posten mehr Gewicht als vielleicht in anderen Parteien. Hier laufen die Fäden zusammen, hier werden mit Partei- und Fraktionspräsidium Strategien entwickelt und wichtige Entscheide gefällt. Fraktions- und Parteichefs kamen und gingen, der erfahrene Grossrat und Finanzpolitiker Furer blieb fast zwei Jahrzehnte in dieser Schlüsselfunktion.

Pascal Furer nimmt jetzt auch den Hut als SVP-Sekretär. Hier bei seinem Abschied als Grossratspräsident am 11. Januar 2022. Sandra Ardizzone

Ausgerechnet zum Start des nationalen Wahljahrs 2023 wird diese zentrale Stabsstelle nun vakant. Entsprechend gespannt ist man innerhalb und ausserhalb der grössten Aargauer Partei, wer in Furers Fusstapfen tritt.

Viel Zeit verlieren wollen SVP-Präsident Andreas Glarner und Fraktionschefin Désirée Stutz nicht. Bei Furers Rücktrittsankündigung Mitte November haben sie gleich ein Inserat geschaltet, in dem sie «per sofort oder nach Vereinbarung eine(n) Parteisekretär/Parteisekretärin» suchen. So nebenbei lässt sich das Amt schlecht machen. Deshalb ist es als 50- bis 70-Prozent-Pensum ausgeschrieben.

Andreas Glarner bestätigt, dass inzwischen «mehrere valable Bewerbungen» eingegangen seien, die Fraktionschefin Désirée Stutz und er derzeit genauer prüften. Weiter will er sich zu möglichen Kandidaturen nicht äussern. Zudem, so Glarner, sei die Bewerbungsfrist noch nicht abgelaufen. Gerade in diesen Tagen sei eine weitere «hoch qualifizierte Personalie» dazugestossen, die man sich genauer anschaue.

Drei Frauen im Fokus für Furer-Nachfolge

Gemäss AZ-Informationen standen zuletzt drei Frauen in der engeren Auswahl: Eine Kommunikationsspezialistin, die angefragt wurde, sich aber selber aus dem Rennen genommen hat, sowie zwei etablierte Grossrätinnen. Die eine äussert sich nicht öffentlich zum Thema.

Stellvertretend bittet Glarner um Verständnis: «Wenn jetzt während des Auswahlverfahrens Namen genannt werden, kann das die betroffene Person in Verlegenheit bei ihrem aktuellen Arbeitgeber bringen, der vielleicht noch nichts von einer Bewerbung seines Angestellten für einen Job bei der SVP weiss.»

Die prominenteste der Kandidatinnen hingegen gibt offen Auskunft: Ja, sie bewerbe sich für die ausgeschriebene Stelle als Parteisekretärin, sagt Barbara Borer-Mathys, Präsidentin der SVP Bezirk Kulm, auf Anfrage. Diese Stabsstelle als Dreh- und Angelpunkt der SVP sei sehr attraktiv. Sie glaubt, dass sie der Partei «einen Benefit bieten» könne in dieser Funktion.

Will integrativ wirken in der SVP: Barbara Borer-Mathys. Michael Wuertenberg

Sie bringe als Rechtsanwältin (Familien- und Strafrecht) einen guten beruflichen Background mit und vertrete als Präsidentin der SVP Bezirk Kulm eine grosse Sektion, sagt die Holzikerin, die seit 2021 auch als Grossrätin politisiert. Tatsächlich ist Kulm die Aargauer SVP-Hochburg schlechthin. Bei den Grossratswahlen 2020 holte Borers Bezirk 39,5 Prozent Wähleranteile, kantonsweit lag die SVP bei 30,3 Prozent.

Es werde Zeit, dass jemand mit neuen, jungen Ideen komme, sagte Furer bei seiner Rücktrittsankündigung. Barbara Borer-Mathys nimmt das für sich in Anspruch: Die 39-jährige Mutter von drei Kindern «will eine neue Generation in der Partei repräsentieren» und sich vornehmen, die Partei kommunikativ etwas besser aufzustellen; nicht zuletzt in den sozialen Medien, «da haben wir sicher Nachholbedarf».

«Ich sehe mich als Gegengewicht in der Parteispitze»

So weit scheint Borers Profil gut zu den Jobanforderungen zu passen. Und doch kommt die Bewerbung überraschend. Zwar ist sie als Tochter des früheren Parteipräsidenten und alt Nationalrats Hansueli Mathys «mit der SVP aufgewachsen», wie sie selber sagt. Gleichzeitig gehört Borer-Mathys zu den wenigen in der SVP Aargau, die sich offen und immer wieder kritisch gegen Andreas Glarners polarisierenden Stil stellt.

Eckt auch parteiintern an: SVP-Präsident Andreas Glarner, hier in der vergangenen Herbstsession im Nationalrat. Keystone

Gewissen Exponenten fehle der Anstand, sagte sie 2020 in einem Beitrag und meinte damit allen voran Glarner. «Wir demontieren uns ein Stück weit selber mit dem zu aggressiven und oft kompromisslosen Stil.» Und letzten Mai mahnte sie angesichts der jüngsten Wählerverluste: «Wir verlieren langjährige Weggefährten und es wird immer schwieriger, Menschen zu finden, die sich für ein Amt engagieren wollen.» Es sei die Aufgabe von politischen Führungskräften, die vielfältige Basis mitzunehmen.

Borer-Mathys und Glarner haben sich ausgesprochen

Sie traue sich zu, integrativ zu wirken. Es sei wichtig, die ganze Breite der SVP zu vertreten, sagt Borer-Mathys zur Frage, warum sie als Glarner-Kritikerin in Zukunft an dessen Seite arbeiten möchte. «Ich sehe mich auch als Gegengewicht in der Parteispitze.»

Borer-Mathys betont, sie habe sich inzwischen mit Glarner ausgesprochen und sehe keine Hindernisse mehr für eine Zusammenarbeit. Zudem werde sie auch eng mit Fraktionspräsidentin Désirée Stutz zusammenarbeiten, die wie sie im kantonalen Parlament politisiert.

Reibung in der SVP-Spitze wäre kein Novum. Auch zwischen Glarner und Furer war die Beziehung nicht immer harmonisch. Bei Tele M1 sagte Glarner kürzlich, sie hätten sich zwischendurch «heftig gefetzt», aber immer so, dass man nachher noch «ein Glas Wein trinken konnte».

Der neuen SVP-Sekretärin bleibt nicht viel Zeit

Holt Glarner mit Borer-Mathys also eine interne Kritikerin in die Machtzentrale der SVP und bindet so den gemässigten Parteiflügel ein? Oder bevorzugt er jemanden aus seinem engeren Zirkel? So oder so entscheidet er das nicht alleine, sondern zusammen mit Désirée Stutz, die bekanntlich das Heu auch nicht immer auf der gleichen Bühne hat wie Glarner.

Nach dem Vorentscheid machen die beiden der Geschäftsleitung einen Vorschlag. Abgesegnet wird die Wahl der neuen Parteisekretärin dann vom SVP-Vorstand. Ob das noch vor dem nächsten Parteitag am 25. Januar erfolgt, an dem voraussichtlich Benjamin Giezendanner als Ständeratskandidat nominiert wird, ist offen.

Viel Zeit zur Einarbeitung bleibt Furers Nachfolger oder Nachfolgerin nicht. Die SVP Aargau ist im Wahljahr 2023 gefordert: Sie hat nicht nur ihren Ständeratssitz zu verteidigen, der nach dem Rücktritt von Hansjörg Knecht von anderen Parteien angegriffen wird; sie will bei den Nationalratswahlen auch den Aderlass von Wähleranteilen stoppen (2019 minus 6,5 Prozent). Daran wird letztlich auch Parteipräsident Glarner gemessen.