Parlament Covid-19, Blutvergiftung und dann musste er säen und ernten – so erklärt sich der Absenzenkönig im Grossen Rat FDP-Grossrat Beat Käser hat in der laufenden Legislatur am meisten Sitzungen verpasst. EVP-Grossrat Uriel Seibert hat am meisten geredet. SP-Co-Präsident Stefan Dietrich stand noch nie am Rednerpult. Jetzt sagen sie, warum das so ist.

FDP-Grossrat Beat Käser hat in der laufenden Legislatur 13 von 53 Grossratssitzungen verpasst. Insgesamt war er also an 6,5 Sitzungstagen nicht in Aarau. Damit ist der Landwirt aus Stein Absenzenkönig. Zweimal habe ihm ein positiver Coronatest einen Strich durch die Rechnung gemacht. Zweimal habe er gefehlt, weil er wegen einer Blutvergiftung im Spital gelegen habe, sagt Käser.

Absenzenkönig: FDP-Grossrat Beat Käser. Beni Basler

Und die restlichen 2,5 Sitzungstage habe er auf dem Feld anstatt im Grossratssaal verbracht. «Wir versuchen zwar, Saat und Ernte an den Sitzungen vorbeizuplanen», sagt Käser, der den Landwirtschaftsbetrieb zusammen mit seinem Bruder führt. «Aber leider klappt das nicht immer.»

Käser betont, er hätte lieber an der Grossratssitzung teilgenommen, als krank im Spital zu liegen oder coronapositiv zu Hause zu sitzen. «Aber wäre ich positiv an die Sitzung gekommen, hätte ich wohl aus einem anderen Grund Schlagzeilen gemacht.» Zu seiner Verteidigung führt Käser an, er habe nie unentschuldigt gefehlt. Auch solche Beispiele gebe es. «Das ist viel schlimmer», findet er.

Uriel Seibert redet am meisten

Uriel Seibert (EVP) hat in den letzten zwei Jahren im Grossen Rat fast drei Stunden gesprochen. Abgesehen vom Ratspräsidium, hat kein anderes Grossratsmitglied länger geredet. 67-mal stand der 31-Jährige aus Schöftland am Rednerpult.

Vielredner: Uriel Seibert (EVP) stand fast drei Stunden am Rednerpult. Britta Gut

Das Resultat der AZ-Datenanalyse habe ihn nicht überrascht, sagt Seibert. Er sei Mitglied in zwei Kommissionen und entsprechend jeweils Fraktionssprecher bei diesen Geschäften. Ausserdem ist er Fraktionspräsident. «Und ich habe selber auch viele Vorstösse eingereicht», sagt er. 21 waren es, um genau zu sein.

Man könne sicher darüber streiten, ob einige seiner Wortmeldungen unnötig waren, sagt der EVP-Grossrat selbstkritisch. Aber relativ häufig hätten sich aus seinen Voten Diskussionen ergeben, beispielsweise, als es um eine Erhöhung des Verpflegungsgeldes für Flüchtlinge ging.

Nicht zuletzt komme Parlament vom Französischen «parler», das reden meint. «Als Parlamentarier ist es also meine Aufgabe, mich zu äussern», sagt Seibert. Und das mache er lieber im Grossratssaal als in den sozialen Medien.

Martin Brügger ist Vorstosskönig

Seibert dicht auf den Fersen ist SP-Grossrat Martin Brügger. Er hat in der laufenden Legislatur fast 2,5 Stunden am Rednerpult gestanden und ist Vorstosskönig. Brügger hat acht eigene Vorstösse eingereicht und war bei 19 Vorstössen Mitunterzeichner. Dass er viel rede und Vorstosskönig ist, überrasche ihn nicht, sagt Brügger. «Ich will ja politisch arbeiten und mit Vorstössen kann man als Politiker etwas erreichen.»

Vielredner und Vorstosskönig: SP-Grossrat Martin Brügger. zvg

Besonders stolz ist er, dass relativ viele seiner Vorstösse von Grossratsmitgliedern anderer Parteien mitunterzeichnet wurden. Den Vorwurf, dass er mit den vielen Vorstössen nur die Verwaltung beschäftige, lässt der SP-Grossrat nicht gelten: «Vorstösse einzureichen, ist für mich kein Kürlaufen», sagt er. Er würde auch alle 27 Vorstösse wieder einreichen. «Einige würde ich vielleicht noch schärfer formulieren.»

SP-Co-Präsident befindet sich noch in der Lernphase

Stefan Dietrich (SP), Hanspeter Hubmann (SP) und Sybille Sommer-Moor (SVP) sind in der laufenden Legislatur noch nie am Rednerpult gestanden. Alle drei sitzen aber auch noch nicht lange im Rat. SP-Co-Präsident Stefan Dietrich wurde am 6. September 2022 in die Pflicht genommen. «Ich befinde mich noch in der Lern- und Beobachtungsphase», sagt Dietrich.

SP-Grossrat Stefan Dietrich ist am 6. September 2022 in die Pflicht genommen worden. Sandra Ardizzone

Sein erstes Votum werde aber bestimmt kommen. «Spätestens, wenn der Vorstoss der SP-Fraktion für mehr Prämienverbilligung behandelt wird», sagt Dietrich. Ihm ist auch wichtig, dass seine Voten Hand und Fuss haben und er sich nur dann in die Debatte einbringt, wenn er auch etwas zu sagen hat. «Ich möchte mich nicht inszenieren.»

Lelia Hunziker will «lauter, aktiver und pointierter» sein

Dietrichs Parteikollegin Lelia Hunziker wurde in der AZ aufgrund eines Programmfehlers keinem Bezirk zugeordnet – deshalb ist sie in der Einzelstatistik zuerst nicht erschienen. Das ist ihr natürlich sofort aufgefallen. Auf Twitter schrieb sie: «Offenbar bin ich im Grossen Rat so leise und zahm, dass ich vergessen ging.» Sie sieht es als Zeichen, 2023 «lauter, aktiver und pointierter» zu sein.

Ganz offensichtlich bin ich im #GRAG so leise und zahm, dass mich die @AargauerZeitung unter der Lupe verlor: Ich ging vergessen. Wenn das kein Zeichen ist, dass im 2023 lauter, aktiver und und pointierter sein muss. @dominickobelt @EvaBerger79 @rocwint https://t.co/WttTB98qsb — Lelia Hunziker (@HunzikerLelia) December 18, 2022

An dieser Stelle sei gesagt: Hunziker hat in der laufenden Legislatur 3361 Sekunden geredet – das sind 56 Minuten und eine Sekunde. Damit hat die SP-Grossrätin bereits überdurchschnittlich lange gesprochen. Im Schnitt standen die Parlamentarierinnen und Parlamentarier in den letzten zwei Jahren nämlich insgesamt 44 Minuten und 35 Sekunden am Rednerpult.