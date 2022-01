Pandemie So stark war Ihre Gemeinde bislang von Corona betroffen Die Aargauer Gemeinden sind unterschiedlich stark durchseucht. Eine Freiämter Gemeinde hat Turgi an der Spitze abgelöst. Verantwortlich dafür sind die hohen Fallzahlen unter Kindern.

Heute Freitag dürfte der Aargau die Schwelle von 100'000 laborbestätigten Infektionen seit Beginn der Pandemie überschreiten. Omikron treibt die Ansteckungszahlen stark in die Höhe. In der Durchseuchung der Gemeinden gibt es aber beachtliche Unterschiede.

Die höchste Inzidenz weist Büttikon auf: 18,5 Fälle pro 100 Personen schreibt die Statistik dem Dorf mit Blick auf das Bünztal zu. Am anderen Ende der Skala befindet sich Ueken. Dort wurden lediglich 7,4 Corona-Fälle auf 100 Personen gemeldet. Das zeigen Daten, die das Departement Gesundheit und Soziales jeden Montag veröffentlicht.

Finden Sie heraus, wie Ihre Gemeinde von Corona betroffen war

Nur noch eine Klasse im Schulhaus

Warum weist gerade Büttikon am meisten Infektionen pro Kopf auf? Gemeindeammann Gian Carlo Silvestri sagt, vor den Weihnachtsferien seien in der Schule viele Corona-Fälle entdeckt worden. Am Ende sei nur noch eine Klasse offen gewesen.

Tatsächlich schnellte das Infektionsgeschehen in Büttikon Mitte Dezember in die Höhe, wie die folgende Grafik zeigt:

Im vergangenen Sommer lag noch Turgi zuvorderst in der Inzidenzrangliste. Auch dort hatte ein Corona-Ausbruch an der Schule der Gemeinde einen hohen Pro-Kopf-Wert beschert. Die Primarschule war Ende Januar geschlossen worden.

Dass vor allem kleine Ortschaften wie Büttikon und Turgi unter den Spitzenreitern rangieren, liegt mitunter an ihrer tiefen Einwohnerzahl. In Büttikon leben gut 1000 Menschen, in Turgi knapp 3000; da reichen verhältnismässig wenige Ansteckungen für eine hohe Inzidenz.

In der Summe weisen bevölkerungsreiche Orte aber leicht höhere Inzidenzen auf als kleine. Von den Gemeinden mit mehr als 5000 Einwohnern haben Seon, Oftringen sowie Menziken am meisten und Villmergen und Brugg am wenigsten Infektionen pro Kopf.

Daten werden trotz hoher Fallzahlen weiterhin publiziert

Das Contact-Tracing-Center erhebt die Daten auf Gemeindeebene seit Mai 2020. Sie sind mit Vorsicht zu geniessen, weil die Dunkelziffer in der Statistik nicht erfasst ist. Rund 90 Prozent der Fälle sind einer Gemeinde zuzuordnen. Für Gemeinden mit weniger als 500 Einwohnerinnen und Einwohnern macht der Kanton keine Angaben – Datenschutz. Zu beachten ist weiter, dass in der Statistik der Wohnort der infizierten Person und nicht der Ansteckungsort verzeichnet ist. Dieser ist häufig nicht bekannt.

Wie ein Sprecher des Gesundheitsdepartements mitteilt, ist es trotz der hohen Belastung des Contact-Tracings kein Thema, die Datenveröffentlichung zu stoppen.

Ein Vergleich mit den kommunalen Impfquoten, die der Kanton letztmals im November veröffentlichte, bleibt ohne aussagekräftige Ergebnisse. Die Datenlage ist zu dünn. Diverse Untersuchungen haben jedoch gezeigt, dass hohe Impfquoten mit tieferen Fallzahlen einhergehen – zumindest, bis Omikron aufgetaucht ist.